İzmir'de üretildi, Katar'a satıldı

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:46 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:46

Menemen ilçesinde kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında 65 mahalleyi kapsayacak şekilde kurulan kooperatifte, yöreye ait lezzetlerin tanıtımı konusunda çalışmalar yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde bir deterjan firması tarafından yürütülen "Yerli Yerinde Projesi" kapsamında aynısefa isimli bitkinin ulusal pazarda tanıtılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla harekete geçen kooperatif üyeleri, atıl durumdaki 3 dönüm araziyi kiraladıktan sonra temizleyerek ekime hazır hale getirdi.

Aynısefa üretimi için eğitim alan kadınlar, mayısta fideleri toprakla buluşturarak çalışmalarına başladı.

"Bahçe nergisi", "altıncık", "ölü çiçeği" olarak da bilinen, tıp ve kozmetik alanında kullanılan aynısefadan yüksek verim elde edildi.

Haziranda bu tıbbi aromatik bitkiyi toplamaya başlayan kadınlar, kurutup paketledikleri üründen ilk partiyi Katar'a gönderdi.

- "VERİM HAD SAFHADA"

Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Sever, AA muhabirine, atıl durumdaki 3 dönüm araziden 38 kamyona yakın çöp topladıklarını, 4 römork çöpü de kadınlar olarak kendilerinin temizlemesinin ardından fideleri diktiklerini söyledi.



Aynısefanın geçmişte bölgede yetişen bir bitki olduğunu, sonradan unutulduğunu belirten Sever, "Bu projeyle tekrar hayata geçirdik. İyi bir sonuç alınabileceğini kanıtladık. Ocak ayındayız ve hala hasat yapabiliyoruz. Şu an verim had safhada." dedi.

Aynısefaya yurt dışından yoğun talep olduğunu dile getiren Yeşim Sever, projenin basında yer almasının ardından Katar'dan bir firmanın kendilerine ulaştığını anlattı.

Daha çok kişiye iş imkanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Sever, şöyle konuştu:

"Şu an Katar'a 15 paket gönderdik. Almamız gereken bir belge var onun başvurusunu yaptık, onu da aldıktan sonra önümüzdeki yıl bu işe daha çok yöneleceğiz. Daha çok kadını bu bitkiyle buluşturacağız. Daha çok kadın bunun kursunu alacak. Sonrasında da Menemen'de kanal seviyesi dediğimiz bölgede olan arazide yetişebildiğini kanıtladığımız için atıl olan bütün arazilerde bu çiçeği üretip ihracatını yapacağız. Yurt içinde de internet üzerinden satışlarımız var. Çay olarak kullananlar var. Sabun üretiyoruz. Onunla ilgili görüşmelerimiz de var, önümüzdeki yıl sabun ihracatı da yapmış olacağız."

- MAKİNADA KURUTULUYOR

Üreticilerden Nalan Papurlu da kooperatifte 20 kadının istihdam edildiğini söyledi.

Bitkiyi damlama sulamayla büyüttüklerini dile getiren Papurlu, "Hazirandan bu yana hasat yapıyoruz. Şubatta yeni dikim yapmamız gerekiyor, o zamana kadar hasada devam edeceğiz. Beklentimizin üzerinde bir verim elde ettik, çok mutluyuz. Çiçeklerimiz günlük toplandıktan sonra makinada kurutuluyor. Sonrasında paketlenerek satışa sunuluyor." dedi.