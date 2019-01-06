İzmir’e RES yatırımı 2 milyar doları aştı

Yavuz, İzmir’de rüzgar enerjisi ekipmanları sektöründe direkt istihdam edilen kişi sayısının 4 bini geçtiğini söyledi. İzmir’de sanayi sektöründe çalışan her 120 kişiden 1’inin rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde istihdam edildiğini anlatan Yavuz, “Türkiye’de rüzgar enerjisi ekipmanları üretimi, ülkenin ikinci büyük ticaret merkezi olan İzmir’de yoğunlaşmış durumda. Gelişmiş üretim olanakları, lojistik altyapısı, nitelikli işgücü ile İzmir, rüzgar enerji alanında uluslararası değer zincirlerine entegre olmuş bir merkez üssüne dönüştü” diye konuştu.