İzmir’e RES yatırımı 2 milyar doları aştı
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, kentin Türkiye’deki rüzgar enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdiğini belirterek, “İzmir’e kurulan yüzlerce rüzgar türbininin toplam kurulu gücü bin 300 megavatı geçerken, kente yapılan rüzgar yatırımı 2 milyar dolar seviyesine ulaştı” dedi.
Yavuz, İzmir’de rüzgar enerjisi ekipmanları sektöründe direkt istihdam edilen kişi sayısının 4 bini geçtiğini söyledi. İzmir’de sanayi sektöründe çalışan her 120 kişiden 1’inin rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde istihdam edildiğini anlatan Yavuz, “Türkiye’de rüzgar enerjisi ekipmanları üretimi, ülkenin ikinci büyük ticaret merkezi olan İzmir’de yoğunlaşmış durumda. Gelişmiş üretim olanakları, lojistik altyapısı, nitelikli işgücü ile İzmir, rüzgar enerji alanında uluslararası değer zincirlerine entegre olmuş bir merkez üssüne dönüştü” diye konuştu.
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