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İznik çinisinden satranç takımı yaptı, 5 bin liraya sattı

Bursa’da İznik çinisi üreten Şebnem Tuna, çiniden satranç takımı yaparak 5 bin liraya satıyor.

  • İHA
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2005 yılında çini üretmeye başlayan Şebnem Tuna, yıllarca klasik tarzda İznik çinisi tabaklar yaptı. Daha sonra çiniye modern bir tarz katmak ve değişiklik yapmaya karar veren Tuna, ilk başlarda ünlülerin çiniden heykellerini yaptı. Yaptığı ürünler o kadar beğenildi ki artık dünyanın farklı ülkelerine çini ihraç ediyor. Türkiye’deki ünlü iş adamları ve koleksiyonerlere özel çiniden ürünler yapan Tuna’nın ürünleri büyük rağbet görüyor.
 
İlk başlarda İznik'te kazılarda çıkan orijinal çinilere benzeyen ürünler yaparak üretime başladıklarını ifade eden Şebnem Tuna, “Günümüze uygun nasıl ürünler üretebiliriz diye düşünmeye başladık. İznik çinisini farklı formlarda üretmeye başladık. İlk başlarda ünlülerin çiniden heykellerini yaptık. Daha sonra Türkiye’deki iş adamları için özel istek üzerine çiniden hayvan figürü ürettik. En son çiniden satranç takımı yaptık. Çiniden satranç takımını 6 aylık çalışmanın sonunda yapmayı başardık. Bu takımı 5 bin liradan sattık. Çiniden yaptığımız farklı desenler rağbet görüyor” dedi.
 

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