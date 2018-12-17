Jaguar Land Rover 5000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Birleşik Krallık'ın en büyük araç üreticisi olan ve 40 bin kişiye istihdam sağlayan Jaguar Land Rover, binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
- DHA
Guardian gazetesinin haberine göre, Solihull fabkrikasında 1000 sözleşmeli işçiyi çıkaran Jaguar Land Rover, Ocak ayı içinde 2.5 milyar sterlin büyüklüğünde bir tasarruf planı açıklamaya hazırlanıyor.
Ocak ayı içinde açıklanacak planda 5 bine varan sayıda personelin işten çıkarılmasının yer alacağı öngörülüyor.
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