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Jaguar Land Rover 5000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Birleşik Krallık'ın en büyük araç üreticisi olan ve 40 bin kişiye istihdam sağlayan Jaguar Land Rover, binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

  • DHA
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Guardian gazetesinin haberine göre, Solihull fabkrikasında 1000 sözleşmeli işçiyi çıkaran Jaguar Land Rover, Ocak ayı içinde 2.5 milyar sterlin büyüklüğünde bir tasarruf planı açıklamaya hazırlanıyor.
 
Ocak ayı içinde açıklanacak planda 5 bine varan sayıda personelin  işten çıkarılmasının yer alacağı öngörülüyor.

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