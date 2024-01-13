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Ekonomi

Japon devinden 339 milyon dolarlık satın alma

Japonya'da çip üreticisi Renesas, ABD'li Transphorm'u 339 milyon dolara satın alacak. Satın alma 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanacak.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 07:19 - Güncelleme:
Japon devinden 339 milyon dolarlık satın alma
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Japonya'da çip üreticisi Renesas Electronics Corp. ABD merkezli Transphorm Inc. firmasını 339 milyon dolara satın alacağını bildirdi.

Çip üreticileri otomobil, bilgisayar ve otomasyon teknolojileri alanlarında artan talebi karşılamak amacıyla dünya geneli yatırımlarına hız kazandırıyor.

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre, Renesas, ABD'li çip üreticisi Transphorm Inc. firmasını toplamda 339 milyon dolara satın alacak.

Buna göre, Renesas, ABD'li firmanın tedavülde bulunan hissesi başına 5,10 dolar ödeyecek. Satın alma 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanacak.

Renesas, satın almayla ABD'li firmanın daha küçük ve güç açısından daha verimli yongalar üretimindeki galyum nitrür malzeme teknolojisine ulaşabilecek.

Galyum nitrür yarı iletkenlerinin önemli bir tasarımcısı ve üreticisi kabul edilen Kaliforniya merkezli Transphorm, Japonya'da çip tesisleri işletiyor.

  • Renesas
  • satın alma

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