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Ekonomi

Japon otomotiv devi Toyota'dan alkışlanan yerli otomobil hareketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yerli otomobil tanıtıldı. 2022'de banttan inecek yerli otomobil tüm Türkiye'den büyük heyecan oluşturdu. Yerli otomobilin tanıtılmasından sonra Japon otomotiv devi Toyota'dan yerli otomobil mesajı geldi.

28.12.2019  12:51 - Güncelleme: 28.12.2019  12:52
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirdiği ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşmasında, kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceğini paylaştı.
 
Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir" dedi.
 
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden C-SUV modelinin ön gösterim versiyonunu tanıttı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Yeniliğe Yolculuk Buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterildi.
 
TOYOTA'DAN YERLİ OTOMOBİL MESAJI
 
Tanıtım sonrası Japon otomotiv devi Toyota Twitter hesabından yerli otomobille ilgili bir mesaj yayınladı. Toyota mesajın "Türkiye’nin otomobili aramıza hoş geldin!" mesajı paylaştı. Toyota'nın yerli otomobil paylaşımı büyük beğeni topladı.

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