Türkiye'nin "Hedef Ülkeler" listesinde yer alan Japonya ile ziyaret trafiği ilişkilere yeni bir boyut kazandırırken ticaret hacmi 2019-2023 döneminde 4,1 milyar dolardan yüzde 49 artışla 6,1 milyar dolara çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye, "Hedef Ülkeler Stratejisi" kapsamında Japonya ile ticari ilişkilerine yeni bir vizyonla yaklaşıyor. Bu kapsamda iki ülke ticareti, yatırımlar, mal alım-satımı ile diğer ülkelerdeki müteahhitlik işbirlikleri gibi çeşitli eksenlerde ilerliyor.

İki ülke arasında 2019'da 4,1 milyar doları bulan ticaret hacmi, geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 49 artışla 6,1 milyar doları geçti. Söz konusu dönemde Türkiye'den Japonya'ya ihracat 503 milyon dolardan 645 milyon dolara, ithalat da 3,6 milyar dolardan 5,5 milyar dolara çıktı.

Söz konusu ihracat tutarı bu yılın 9 ayında 509 milyon dolar, ithalat 3,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa zamanda 10 milyar dolara çıkarma hedefi bulunuyor.

- JAPONYA'DAN, ORTA DOĞU VE DOĞU AVRUPA'DA EN ÇOK YATIRIM TÜRKİYE'YE

Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerine çeşitli alanlardaki girişimler ve yatırımlar katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2002-2023 döneminde Japonya'dan Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı yıllık ortalama 152 milyon dolar oldu.

Söz konusu ülkeden Türkiye'ye geçen yıl yaklaşık 518 milyon yenlik (Yaklaşık 3,5 milyon dolar) yatırım geldi. Bu tutarla Türkiye, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında Japonya'dan en çok yatırım çeken ülke konumunda yer alıyor.

Türkiye'de 250'den fazla Japon şirketi faaliyetlerini sürdürürken firmaların yoğunlaştığı sektörler toptan ve perakende ticaret, oteller ve lokantalar, inşaat ve diğer iş faaliyetleri olarak öne çıktı. Bu şirketlerin doğrudan yatırımları ise bugüne kadar 3,5 milyar doları buldu.

- TÜRK-JAPON İŞ KONSEYİ TOPLANACAK



Artan ticaret heyeti ziyaretleri kapsamında yarın Tokyo'da 27. Dönem Türk-Japon İş Konseyi Ortak Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türk heyetinin başında Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun olması bekleniyor.

Tuzcu, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ilişkiler ve İş Konseyi toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Japonya'nın Türkiye'nin Asya'daki en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından olduğunu belirten Tuzcu, teknolojiye dayalı temellere sahip Japon ekonomisiyle Türk ekonomisinin ortak projelerinin bölgesel ve küresel anlamda kayda değer olduğunu söyledi.

Tuzcu, ticaret dengesinin Türkiye'nin dış ticaret politikası açısından değerlendirilmesi gereken bir durum olduğuna işaret ederek, "Japonya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi yürütürken her iki ülkenin de bu ilişkiden azami faydayı sağlayacak şekilde hem sürdürülebilir hem de gelişime açık bir yapının tesis edilmesi en büyük önceliğimizi oluşturuyor." dedi.

İki ülke arasındaki ticaretteki yapısal farklılıklara dikkati çeken Tuzcu, şunları kaydetti:

"İkili ticarette ticaret dengesinin kabul edilebilir seviyelere getirilmesi adına, hem mevcut ürünlerimizin daha yüksek hacimde satılması hem de katma değerli ürünlerimizin Japon pazarına ulaştırılması gerekmektedir. Bu noktada, uzun yıllardır müzakerelerini sürdürdüğümüz Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EOA) Türk ürünlerinin Japon pazarına daha kolay nüfuz etmesine imkan tanıyacak şekilde sonuçlandırılmasına büyük önem veriyoruz."

- TİCARET HEYETLERİ VE FUAR DESTEKLERİ ÖNEMLİ ETKİYE SAHİP



Tuzcu, Türkiye-Japonya ilişkilerinin, tarihsel olarak derin bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, ülkeler arasındaki işbirliğinin son yıllarda ivme kazandığını dile getirdi.

Japonya'nın Hedef Ülkeler Stratejisi listesinde yer aldığını vurgulayan Tuzcu, ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması için genel ticaret heyetleri ve yurt dışı fuar desteklerinin önemli etkiye sahip olduğunu anlattı.

Tuzcu, Japonya ile dış ticareti sadece mallarla sınırlı tutmak yerine, hizmet ticareti, teknoloji transferi ve doğrudan yatırımlar gibi alanlardaki işbirliklerinin önem taşıdığını bildirdi.

Japonya ile teknoloji ve inovasyonda önemli işbirliği alanları olduğunu değerlendirdiklerini belirten Tuzcu, "Bu bağlamda, yapay zeka ve dijital dönüşüm noktasında özellikle Türkiye'deki start-upların ve teknoloji şirketlerinin Japonya'nın otomasyon ve elektronikteki uzmanlığından ve deneyimlerinden öğrenecekleri çok şey var. Teknoloji ve inovasyon alanlarında ortak girişimlerin geliştirilebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Türkiye'de ağırlıklı olarak perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yatırımları olduğuna işaret eden Tuzcu, yüksek teknolojili ürün yatırımlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Japonya'nın yüksek teknolojili ürün üretiminde dünyanın en önemli ülkelerinden biri olması göz önünde bulundurulduğunda, HİT-30 Programı kapsamında gerçekleştirilecek politikalar ile Türkiye ve Japonya arasındaki yatırım ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda bu alanda da gelişeceğini düşünüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda 'Yatırım Yüzyılı' yapmaya kararlıyız. Bu kapsamda, atacağımız tüm adımlardan yabancı yatırımcıların faydalanabileceğini değerlendiriyoruz."