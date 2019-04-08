Jet hızıyla taşındı, sıfır sorunla başladı

Uçuşların devam ettiği İstanbul Havalimanı’nda ulaşımdan, check-in kontuarlarına, bilet satışından yeme-içme alanlarına, giriş çıkışlardan otoparklara kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Toplamda 148 seferin yapıldığı havalimanında yüzde 92’lik zamanında kalkış oranı yakalandı. Aynı gün 39 bin 800 yolcuya hizmet verildi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı’ndan bugün yapılan geliş gidiş seferleriyle toplam 25 bin 223 yolcuyu taşıdıklarını bildirdi. Yahya Üstün, yeni evleri İstanbul Havalimanında, saat 13.45 itibarıyla 10 bin 641 misafiri 48 seferle uğurladıklarını kaydederek, “Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14 bin 582. Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21 bin 792, performans oranımız yüzde 84. İyi başladık. Güzel gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’ndaki taksilere özel hizmet ayarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, Atatürk Havalimanı’nın taşınmasına ilişkin, “dü n sabah itibariyle yüzde 97’si tamamlandı” dedi. Yeni Havalimanı’nda hizmet verecek olan taksilerle ilgili de açıklama yapan Turhan “İstanbul Havalimanında görev yapacak taksiler. Şu anda 660. sonrasında artırılacak ve 1000 üzerine çıkabilecek.

İNGİLİZCE ŞARTI ARANACAK

Buradaki taksiyi kullanacak sürücülerin İngilizce bilme şartı getirildi. İGA bunu denetliyor. Bu araçların içinde özel konulmuş ekranlarla yolcu nereye hangi yoldan gideceğini görecek, isterse alternatif sunulacak. Taksicilerle yaşanan sorunlardan biri bu dolandırma işi. Yolcu isterse aracın plakasını, sürücüyü öğrenme şansı olacak. Kredi kartı ile ödeme imkanı olacak” diye konuştu.