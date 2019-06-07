Jinping: Gelişmekte olan ülkeler emsaliz bir büyüme yakladı Çin Devlet Başkanı Xi jinping, gelişmekte olan ülke piyasalarının 'emsalsiz' bir büyüme oranı yakaladığını ve dünyanın daha önce görülmemiş değişiklikler yaşadığını söyledi.