Jinping: Gelişmekte olan ülkeler emsaliz bir büyüme yakladı
Çin Devlet Başkanı Xi jinping, gelişmekte olan ülke piyasalarının 'emsalsiz' bir büyüme oranı yakaladığını ve dünyanın daha önce görülmemiş değişiklikler yaşadığını söyledi.
- DHA
St. Petersburg Ekonomik Forumu´nda konuşan Jinping, sürdürülebilir büyüme ve karbon ağırlıklı ekonomilerle ilgili konulara çözüm bulabilmek için uluslararası ortaklık ve işbirliği çağrısı yaptı.
Jinping ayrıca, Çin´in 5G teknolojisini ve teknolojik yenilikleri ortaklarıyla paylaşacağını açıkladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.