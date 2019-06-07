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Jinping: Gelişmekte olan ülkeler emsaliz bir büyüme yakladı

Çin Devlet Başkanı Xi jinping, gelişmekte olan ülke piyasalarının 'emsalsiz' bir büyüme oranı yakaladığını ve dünyanın daha önce görülmemiş değişiklikler yaşadığını söyledi.

  • DHA
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St. Petersburg Ekonomik Forumu´nda konuşan Jinping, sürdürülebilir büyüme ve karbon ağırlıklı ekonomilerle ilgili konulara çözüm bulabilmek için uluslararası ortaklık ve işbirliği çağrısı yaptı.
 
Jinping ayrıca, Çin´in 5G teknolojisini ve teknolojik yenilikleri ortaklarıyla paylaşacağını açıkladı.

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