JP Morgan: Bitcoin gerçek değerini aştı

Bloomberg´de yer alan habere göre JP Morgan stratejistleri, Bitcoin´i bir emtia olarak değerlendirip, öngörülen sayısal gücü, donanım enerji verimliliğini ve elektrik masraflarını göz önüne alarak, Bitcoin´in "üretim masrafını" hesapladı.

Analistlerin açıklamasında şu değerlendirme yapıldı: "Herhangi bir kripto para birimi için bir gerçek değer hesaplamak oldukça zor. Bazı araştırmacılar kripto para birimlerinin herhangi bir gerçek değeri olmadığını savunurken, bazıları da mevcut fiyatlarla bazı değerler belirlemeye çalışıyor."