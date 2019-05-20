27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0113
  • 6,717
  • 246.908
  • 86.737
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

JP Morgan: Bitcoin gerçek değerini aştı

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase & Co, piyasanın en yüksek hacimli birimine biçilen değerin iki kat artan Bitcon´in 'gerçek değerini' aştığına dikkat çekti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bloomberg´de yer alan habere göre JP Morgan stratejistleri, Bitcoin´i bir emtia olarak değerlendirip, öngörülen sayısal gücü, donanım enerji verimliliğini ve elektrik masraflarını göz önüne alarak, Bitcoin´in "üretim masrafını" hesapladı.
 
Analistlerin açıklamasında şu değerlendirme yapıldı: "Herhangi bir kripto para birimi için bir gerçek değer hesaplamak oldukça zor. Bazı araştırmacılar kripto para birimlerinin herhangi bir gerçek değeri olmadığını savunurken, bazıları da mevcut fiyatlarla bazı değerler belirlemeye çalışıyor."

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YSK, yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

YSK, yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

Mersin’de ele geçirildi! 80 cm uzunluğunda rulo halinde...

Mersin’de ele geçirildi! 80 cm uzunluğunda rulo halinde...

Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik

Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Mehmet Baransu'nun kardeşi de gözaltında! Foyaları ortaya çıktı

Mehmet Baransu'nun kardeşi de gözaltında! Foyaları ortaya çıktı

Heyecanlandıran gelişme! Diğer parçası da bulundu

Heyecanlandıran gelişme! Diğer parçası da bulundu

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL
 

POPÜLER HABERLER

Uluslararası Hafızlık ve Kur´an-ı Kerim´i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Uluslararası Hafızlık ve Kur´an-ı Kerim´i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Bir kilosu 20 bin dolar!

Bir kilosu 20 bin dolar!

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA