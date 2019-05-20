JP Morgan: Bitcoin gerçek değerini aştı
ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase & Co, piyasanın en yüksek hacimli birimine biçilen değerin iki kat artan Bitcon´in 'gerçek değerini' aştığına dikkat çekti.
- DHA
Bloomberg´de yer alan habere göre JP Morgan stratejistleri, Bitcoin´i bir emtia olarak değerlendirip, öngörülen sayısal gücü, donanım enerji verimliliğini ve elektrik masraflarını göz önüne alarak, Bitcoin´in "üretim masrafını" hesapladı.
Analistlerin açıklamasında şu değerlendirme yapıldı: "Herhangi bir kripto para birimi için bir gerçek değer hesaplamak oldukça zor. Bazı araştırmacılar kripto para birimlerinin herhangi bir gerçek değeri olmadığını savunurken, bazıları da mevcut fiyatlarla bazı değerler belirlemeye çalışıyor."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.