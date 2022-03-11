JPMorgan Chase Bankası Rusya'dan çekilme kararı aldı

Reuters 11 Mart 2022 Cuma 10:15 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 10:16

Goldman Sachs'ın dün Rusya'daki faaliyetlerinden çekildiğini açıklamasıyla diğer benzer bankaların da bu adımı atmak için gittikçe artan baskı altında kalması bekleniyordu. Goldman Sachs'ın açıklamasının birkaç saat ardından JPMorgan da dün Rusya'daki faaliyetlerinden çekildiğini ve Rusya'da yeni iş imkanları aramayacağını açıkladı. ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, Rusya'daki faaliyetlerinin müşterilerin varlıklarını muhafaza etme, borçlarını kapatma ve Rusya kaynaklı riskleri yönetmeye yardımcı olmakla sınırlı olduğunu belirtti.

İşgalin üçüncü haftasına girilirken, siyasal açıklamalarda nadiren bulunan bankalar, sigorta şirketleri ve varlık yöneticileri Rusya'dan kendilerini uzaklaştırmaya ve faaliyetlerine olan riskleri değerlendirmeye çalışıyorlar. Credit Suisse, Rusya'da yıl sonundaki kredi riskinin 1.7 milyar dolar olduğunu açıkladı. İtalyan UniCredit ve Fransız BNP Paribas da Rusya'daki kredi risklerinin milyarlarca euro olduğunu belirttiler. Deutsche Bank da Rusya ve Ukrayna'daki kredi riskinin 2.9 milyar euro olduğunu ifade ederek Rusya'daki kredi riskini son iki hafta içerisinde daha fazla azalttığını açıkladı.