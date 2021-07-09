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Ekonomi

JPMorgan'dan heyecanlandıran Türkiye açıklaması

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülke salgın öncesi dönemlere daha hızlı dönecek. Açıklama ABD'li JPMorgan'dan geldi.

9 Temmuz 2021 Cuma 08:20 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 08:38
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JPMorgan salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.

ABD'li banka tarafından yayımlanan raporda, salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi.

Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

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