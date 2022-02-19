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Ekonomi

Jürgen Rigterink: Türkiye'ye 2 milyar euro yatırım yapacağız

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, bankanın Türkiye'ye bu yıl 2 milyar euro yatırım planladığını açıkladı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 08:23 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 08:23
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Bloomberg HT yayınına katılan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, bankanın geçen yıl Türkiye'ye 2 milyar euro yatırım yaptığını, bu yıl da aynı miktarda yatırım planlandığını söyledi. 2009 yılından bugüne toplam 15,5 milyar euro yatırım yaptıkları bilgisini veren Rigternik, bankanın demokratik süreçleri birbirinden farklı 38 ülkeye yatırım yaptığını aktardı.

Türkiye'ye gelen turist sayısının, Rusya- Ukrayna gerginliğinden etkilenebileceği öngörüsünde bulunan Rigternik, birçok şirketin, liranın kısa vadeli değer kaybından kazanç sağladığını da sözlerine ekledi. EBDR'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Kovid-19 salgınının neden olduğu şokun ardından özel sektörün toparlanmasını ve "yeşil" ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla Türkiye'ye 2021'de 2 milyar euroluk rekor yatırım yapıldığı kaydedilmişti.

  • Jürgen Rigterink
  • Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
  • EBRD

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