KAAN, Togg, Akkuyu, Gabar petrolü... Seçim zaferi dev projelerin garantisi oldu

Seçimlerde sadece Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Türkiye'yi savunmada, enerjide, sanayide devler ligine çıkaracak projeler de güvenoyu aldı. Halkın iradesiyle, Türkiye'nin Otomobili Togg, Milli Muharip Uçak KAAN, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Karadeniz doğal gazı ve Gabar'daki petrol üretimi gibi projelerin akamete uğratılmasının önüne geçildi. Katma değeri yüksek ürünler yoluyla cari açığı azaltacak, ekonomiye önemli katkılar sağlayacak projeler, Türkiye Yüzyılı'nın da taşıyıcı sütunları olacak.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır Türkiye hizmet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçimden de zaferle çıkması, Türkiye'nin mega projelerinin geleceğini de garantiye aldı. Milletin 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde attığı oylar, büyük yatırımların tamamlanarak ekonomiye kazandırılmasını hızlandıracak. Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkması; muhalefetin hedef aldığı Türkiye'nin Otomobili Togg, Milli Muharip Uçağımız KAAN, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Karadeniz doğal gazı ve Gabar'da keşfedilen petrol kuyularındaki üretimin akamete uğratılmasının önüne geçti.

CARİ AÇIĞI DA AZALTACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletten beş yıllık daha yetki alması, 2002-2022 döneminde tamamlanan yatırımlara yenilerine ekleme fırsatı doğurdu. Enerji, ulaştırma, sağlık, savunma sanayii ve otomotiv gibi sektörlerde yapılan yatırımlar Türkiye'yi bölgesinin güçlü ekonomisi haline getiriyor. Yedili masa ortaklarının hedef aldığı bu yatırımların her biri Türkiye ekonomisine her yıl milyarlarca dolarlık katkı verecek. İthalatın büyük bir kısmını oluşturan petrol ve doğal gaz, otomobil ve savunma sanayiinde yerli üretimi artıkça, cari açığın kapanmasını hızlandıracak. Yerlilik oranı yüzde 80'e ulaşan savunma sanayiindeki başarıyı örnek alan otomotiv ve enerji sektörlerinde de yerli üretim artıracak girişimler çoğalıyor.

KAAN'IN İLK UÇUŞU ARALIKTA

Savunma sanayiinde üretilen ve milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen başarılı projeler sayesinde Türkiye, dışa bağımlı olmaktan kurtuldu. Muhalefet dil uzatsa da Milli Muharip Uçak KAAN, dünyada dikkatle takip edilen savunma projelerinin başında geliyor. TUSAŞ tarafından yüzde 85 yerlilik oranıyla geliştirilen KAAN, Türkiye'yi ABD, Çin, Rusya gibi 5'nci nesil savaş uçağı üretecek ülkeler arasında sokacak.

18 Mart 2023'te hangardan çıktı ve taksi testleri yapılan KAAN'ın önümüzdeki aralıkta ilk uçuşunu yapması planlanıyor. Uçağın seri üretimine 2028 yılında geçilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor. 2030'dan itibaren F-16'ların aşamalı olarak devreden çıkması ile Milli Muharip Uçak KAAN, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde ağırlıklı bir savaş uçağı haline gelecek.

5 YILDA 500 BİN TOGG ÜRETİLECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Muhalefetin fabrikasını inkâr ettiği yerli ve milli otomobil Togg, Türkiye'yi yeni nesil araba pazarında yârini almasını sağlayacak önemli bir yatırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Fabrika nerede' diyerek hedef aldığı Togg üretim kampüsü; geçtiğimiz yılsonunda üretime başladı ve şimdiye kadar binlerce araç üreterek pazara sundu. Yollarda sıklıkla karşılaşılan ve satışına başlanan Togg'un bu yılsonuna kadar kura sırasına göre 28 bin adet C-SUV T10X'i sahiplerine teslim etmesi hedefleniyor. 5 yılda 3 modeli piyasaya sürecek Togg'un 2028'e kadar 500 bin, 2030'a kadar ise 1 milyon üretim hedefi bulunuyor.

YERLİ VE MİLLİ TOGG İHRACATA BAŞLIYOR

Planlamalar Gemlik Kampüsü'nün tam kapasite çalıştığında 3 dakikada 1 aracın banttan inmesi üzerine kurulu. C-SUV model olan T10X, Sedan model olan T10S ve fastback model olan CX-Coupe'yi yollara çıkarak milli markanın ihracatı da önümüzdeki yılsonunda başlayacak. İskandinav ülkeleriyle başlayacak ihracat Türkiye'ye büyük prestijin yanı sıra henüz gelişme aşamasında olan elektrikli araçlarda pazar payı elde etme fırsatı da sunacak.

Temeli atılan Togg'un batarya üretim tesisi ise 2026'da hazır hale gelecek. Yerli üretim bataryalar 160'tan fazla ülkeye ihraç edilecek.

DOĞAL GAZ İHTİYACININ ÜÇTE BİRİ KARADENİZ'DEN

Türkiye; denizlerde yaptığı doğal gaz arama faaliyetlerinin ilk meyvesini Karadeniz'de aldı. TPAO, keşfettiği 710 milyar metreküp doğal gazı 2,5 yıl gibi kısa bir sürede kara çıkararak sisteme bağladı. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i 20 Nisan'da devreye alındı ve ilk ateş Filyos'ta yakıldı. Kalan 5 kuyu ise eylül ayı sonunda devreye alınacak. Faz-2'de üretime 2026'da, Faz-3'e ise Amasra Sahası'nın da üretime dahil edilmesiyle 2028'de üretime geçirilmesi öngörülüyor. Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküp seviyelerine ulaşacak. Faz-2'de Türkiye'deki konutların tüm ihtiyacı olan 22 milyar metreküplük doğal gazın yerli kaynakla karşılanması hedefleniyor.,

YENİ PETROL ÜSSÜ GABAR

Şırnak'ın Gabar bölgesinde geliştirilen Esma Çevik sahasında dünyada 2022 yılında yapılan karadaki en büyük 10 keşiften birine imza atan Türkiye, Gabar'daki bir diğer saha Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda önemli bir keşif yaptık. 80 milyar dolarlık rezerv, günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip ve ekonomiye yıllık 2,9 milyar dolar katkı verecek. Petrol tüketiminin % 20'si yerli kaynaklardan karşılanacak. Bu kuyuda 2 yılda üretim tam kapasiteye ulaşacak. Gabar'daki petrolün yerinde işlenmesi için Şırnak'ta bir rafineri kurulması planı var.

İSTANBUL'UN ELEKTRİĞİ AKKUYU'DAN

Türkiye 68 yıllık nükleer enerji hayaline Akkuyu Nüükleer Güç Santrali ile kavuşmak için gün sayıyor. Dört reaktörden oluşan Akkuyu'da ilk reaktörün temeli 3 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı. Planlandığı gibi ilerleyen Akkuyu'da ikinci ünitenin temeli 8 Nisan 2020'de, üçüncü ünitenin temeli 10 Mart 2021'de, dördüncü ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı. Muhalefetin karşı çıktığı Akkuyu NGS'nin ilk reaktöründe taze yakıt teslimi 27 Nisan'da yapıldı. Akkuyu NGS'de ilk reaktörün Ekim 2023'te devreye alınması planlanıyor. Diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor. Tam kapasite devreye girdiğinde Akkuyu NGS, ülkedeki elektrik arzının yüzde 10'unu yani İstanbul'un elektrik ihtiyacını karşılayacak.