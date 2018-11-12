Kadrolu taşeron son dakika maaş ikramiye zam oranı 2018 Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman verilecek

Kadroya geçen 4/D Taşeron işçilerin maaş, izin, mesai gibi özlük hakları neler? Kadrolu taşeron 2019 maaş zammı ne kadar? Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman verilecek? Taşeron işçi taşeron firmadan alamadığı ücreti tahsil edebilmesinin yasal bir yolu var mıdır? Ücreti ödenmeyen taşeron işçinin hakları nelerdir? soruların yanıtları merak konusu oldu. İster taşeron isterse de işyerinin kendi işçisi, İş Kanunundaki haklar bakımından bunlar arasında fark yoktur. Ancak, taşeron işçisinin korunması bakımından İş Kanununda bunlar lehine bir hüküm getirilmesi ihtiyacı hissedilmiştir. İster taşeron işçisi olsun isterse olmasın, ücreti ödenmeyen işçi, işvereninin mücbir (zorlayıcı) sebebi yoksa 20 gün içinde maaşının ödenmemesi halinde iş görmekten kaçınabilir. Ayrıca, ücreti ödenmediği için İş Kanununun 24 II-e maddesi gereğince iş akdini haklı nedenle de feshedebilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçecek olan taşeron işçiler elde edecekleri hakları merak ediyorlar. Kadrolu taşeron son dakika ikramiye ve yasal hakları ile ilgili detaylar star.com.tr'de

Taşerondan kadroya geçen işçilere 2019 ile 2020 yılları içinde iki dönemde yüzde 4 oranında olmak şartıyla toplam yüzde 8 zam yapılacak.



Kadroya geçen işçilere Ocak ve Temmuz aylarında beşer günlük olmak üzere yılda 10 günlük (5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Ancak bu ödeme, kadroya geçen işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması hâlinde çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

ÜCRETİ ÖDENMEYEN TAŞERON İŞÇİNİN HAKKI



Taşeron işçisi, taşeron bir şirkette çalışıyor görünmesine rağmen aslında fiilen kamu kurumları için çalışmaktadır. Kamudan hizmet alım ihalesi alan alt işveren, işçileri işe almakta ve bunları kamu kurumunun talep ettiği yerlerde çalıştırmaktadır. Bu işçilerin ücretlerini ödemek alt işveren şirketin görevidir. Kamu kurumu ise, kendisinden ihale kazanan alt işverene hak ediş ödemektedir. Bazen kamu kurumunca alt işverene hak ediş ödemesi yapıldığı halde, bu şirketin işçilere ücretlerini ödemediği görülmektedir.



İş Kanununun 36’ncı maddesi gereğince; işverenler, alt işveren işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini, işçinin başvurması üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmek ve varsa ödenmeyen ücretlerini hak edişlerden keserek işçilerin banka hesaplarına yatırmak zorundadır.



Maaşı yatmayan taşeron işçisi de bu durumu asıl işverenine bildirmelidir. Asıl işveren ise bu gibi bir durum yaşanması halinde gerekirse taşeron firmanın hak edişinden kesinti yaparak taşeron işçilerin maaşlarını ödemek zorundadır.

TAŞERON İŞÇİNİN ÜCRETİNİ TAHSİL ETMESİNİN YASAL YOLU VAR MI?



4857 sayılı İş Kanununun 2.maddesine göre asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Bu sebeple işçi ücretini asıl işverenden talep edebilir.

TAŞERONA İKRAMİYE



Kadroya geçen taşeron işçiler, 2 maaş tutarında (52 günlük) ikramiye alacaklar. Bu ödeme her yıl yapılacak. Genelde dini bayramlar öncesinde 2 taksit halinde yapılan ödeme, işçinin mevcut maaşına göre hesaplanacak. Asgari ücretli bir taşerona 2433 lira, 2000 lira maaş alana 3466 lira, 3500 lira maaş alana ise 6066 lira ikramiye ödenecek.

KADROLU TAŞERON YASAL HAKLARI



375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.



Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır.



Ücret Zammı:



01.01.2018 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.



01.07.2018 31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.2019 30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.2019 31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.01.2020 30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



01.07.2020 31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:



İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.



İkramiye:



İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.



Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar:



A-ÇOCUK YARDIMI:



İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL/Ay çocuk yardımı yapılır.



B-YEMEK YARDIMI:



İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.



C-TAŞIT YARDIMI:



Mevcut uygulamaya devam edilir.



D-YAKACAK YARDIMI:



İşçilere her ay 30,00(otuz)TL./Ay yakacak yardımı yapılır.



E-SORUMLULUK PRİMİ:



1) DİREKSİYON PRİMİ:



Şoför, operatör ve yardımcılarına fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün direksiyon primi verilir.



2) BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ



Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.



3) SİLAH TAZMİNATI:



Görevini ateşli silahlarla icra eden güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün silah tazminatı verilir.



Yıllık Ödenen Sosyal Yardımlar:



A-ÖĞRENİM YARDIMI:



İşveren, işçinin öğrenimdeki her çocuğu için belge ibraz etmek şartı ile yılda bir kez Eylül ayında ödenmek üzere;



İlkokul için 100,00(yüz)TL.



Ortaokullar için 110,00(yüzon)TL.



Lise ve dengi okullar için 120,00(yüzyirmi)TL.



Yüksekokullar ve üniversite için (okulun normal eğitim süresi artı bir yıl süreyle sınırlı olmak üzere) 140,00(yüzkırk)TL tutarında öğrenim yardımı yapar.



B-BAYRAM YARDIMI:



İşçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00(yetmişbeş)’er TL. bayram harçlığı verilir.



Olaya Bağlı Sosyal Yardımlar Ve Diğer Sosyal Yardımlar:



A-EVLENME YARDIMI:



İşyerinde çalışan işçilerin evlenmeleri halinde 140,00(yüzkırk)TL evlenme yardımı yapılır.



B-DOĞUM YARDIMI:



Mevzuat hükümleri uygulanır.



C-HASTALIK YARDIMI:



1.Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.



İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.



2.İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.



D-TABİİ AFET YARDIMI:



İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde 1.000,00(bin)TL.’ye kadar tabii afet yardımı yapılır.



E-ÖLÜM YARDIMI:



İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına 1.200,00(binikiyüz)TL tutarında; normal ölümleri halinde ise 800,00(sekizyüz)TL tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300,00(üçyüz)TL tutarında ölüm yardım yapılır.



Askerlik Yardımı:



Muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile ayrılan işçiye 300,00(üç yüz)TL askerlik yardımı yapılır.



Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:



A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.



Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.



B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.



C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.



Gece Çalışması:



Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri % 10 zamlı ödenir.



Fazla Çalışma Ücreti ve Ödenmesi:



Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlısı olarak ödenir.



İzinler:



A-YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER:



Yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



Hizmet süresi;



1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,



5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,



15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün yıllık izin verilir.



B- ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:



İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.



C- ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:



İşçiye



Eşinin doğum yapması hâlinde





5 gün



Evlenmesi hâlinde





5 gün



Eş ve çocuğunun ölümünde





6 gün



Ana, baba veya kardeşinin ölümünde





5 gün



Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde





2 gün



Tabii afetten zarar görmesi hâlinde





10 güne kadar



Bildirim Önelleri:



Bildirim önelleri konusunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bildirim önelleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.



İşçinin hizmet süresi



6 aydan az sürmüşse





3 hafta sonunda



6 ay-1,5 yıl arası sürmüşse





5 hafta sonunda



1.5 yıl-3 yıl arası sürmüşse





7 hafta sonunda



3 yıldan fazla sürmüşse





9 hafta sonunda



Kıdem Tazminatı, Hesaplanması ve Ödenmesi:



İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.



Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.