Taşeron son dakika: Taşeron 2019 maaş zam oranları ne kadar? Kit taşeron kadroya ne zaman alınacak?

Kadroya geçen taşeron işçilerin Mart ayına girdiğimiz şu günlerde merak ettiği hususlardan birisi de zam konusu oldu. Geçtiğimiz yıl kadroya geçen işçilere yapılacak zam oranlarına ilişkin tartışma sürerken Kit taşeronun kadroya geçiş süreci için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kadroya geçen taşeron maaş zamları, ikramiye ve ek ödemeleri ile ilgili Adalet Bakanlığı’na gelen sorular üzerine bir görüş yayımladı. İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar…

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından tüm adliyelere gönderilen 26 Şubat tarihli yazıda, kadroya geçen işçilerin ücretlerine toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda yüzde 4 zam yapılacağı vurgulandı. Yazıda ancak, ücreti asgari üretin altında kalan işçiler için ise bu oranın üzerinde zam yapılacağı kaydedildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, taşeron işçilerin zam oranları ve diğer sosyal hak bilgileri şu şekilde olacak;

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri aşağıda yer almaktadır:

TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRET ZAMMI:

01.2018- 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.

07.2018-31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.2019-30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

07.2019-31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

01.2020-30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

07.2020-31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı:

İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

KİT'LİLER NASIL KADROYA ALINACAK?

Kararda kadroya geçişle ilgili şöyle denildi: "KİT ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl çalışmış ve halen çalışanlar, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde, görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir."

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının teşebbüs içi nakille personel ihtiyacının karşılanamadığı hallerde, bu yıl ayrılanların en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanabilmesi uygulaması 2019'da da devam edecek. Ayrılan personel sayısı belirlenirken emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar göz önünde bulundurulacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılı personel istihdamıyla ilgili olarak Kararda yer alan hükümlere göre, esas itibariyle merkezi yerleştirme ile personel alımı yoluna gidilecek olmakla birlikte, bazı hallerde merkezi yerleştirme usulüne başvurulmayacak.

TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. Nedeni ise oldukça basittir:

Örneğin: Bir şirkette günde 1000 kişilik bir yemek için yemek firmasıyla anlaşılmaktadır. Normalde 1000 kişilik yemeği yapacak kadro 10-15 arası değişmektedir ve minimum asgari ücretten bu kişilerin şirkete maliyeti 13 Binden fazla olmaktadır. Ancak aynı iş taşeron firmaya verilirse daha az insan çalıştırılarak yine aynı işin yapılması hedeflenir. Yani 5-6 çalışan ve 7-8 bin TL gibi masraflarla işin altından kalkılmaya çalışılır.