Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikanın ilk üretimine şahitlik etti. Varank, açılışta yaptığı konuşmada “Özel teşebbüs eliyle 140 milyon Euro’luk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek” dedi.

İTHALATA DARBE VURACAK

Özel sektör aracılığıyla kağıt üretimini artırıp, ülkenin cari açık verdiği söz konusu alanda yerli üretimi artırmak istediklerine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti: “Bu konuda başarılı olacağız. Daha önce atıklarımız heba ediliyordu. Bu, aynı zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında, bu ürünü ithal de ediyoruz. Atık toplama işini geliştirip, Türkiye’deki hurda kağıtları kullanarak, yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan, geri dönüşümden, kağıt üreten bir tesis. Önemli bir yatırım.”

19 YIL SONRA YENİDEN

Özel teşebbüsün, eski SEKA Kağıt Fabrikası’nı sıfırdan inşa ederek üretime başladığına işaret eden Varank, “Balıkesir’de 19 yıl sonra tekrar kağıt üretiliyor. Tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek” dedi.