Kalifiye eleman için mesleki eğitim adımı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO ve İTÜ arasında, İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlayan ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzalandı. Protokole Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca imza attı.

EĞİTİM GÜNCELLENECEK

Sanayiinin ihtiyacı olan kalifiye eleman sıkıntısına çare olacak işbirliği anlaşmasının imza töreninde konuşan Bakan Varank “İş gücü piyasasındaki arz-talep dengesini en iyi şekilde kurup, kabiliyet eksikliklerini gidermek durumundayız. İmzaladığımız bu protokolle İstanbul özelinden başlayarak sektörün ihtiyacına yönelik meslek liselerindeki eğitim içeriklerinin güncellenmesi, atölye ve laboratuvarların kurulmasına yönelik somut bir adım atmış oluyoruz” diye konuştu.

Önem verdikleri konuların başında ‘sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının belirlenmesi ve yetiştirilmesi’ olduğuna işaret eden Varank, “Üretimin kodları değişiyor” dedi.

Bakan Selçuk ise “Artık aranan eleman demek istiyoruz, ara eleman demek istemiyoruz. Bunu eğer bütün arkadaşlar kullanırsa çocuklarımızın mesleki ve teknik okullarımızı algılama biçimde de bir dönüşüm ortaya çıkacaktır” diye konuştu.