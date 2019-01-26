Kalifiye eleman için mesleki eğitim adımı
Sanayicinin en büyük sıkıntısı olan kalifiye eleman konusunda devlet, özel sektörle iş birliğine gitti. Mesleki okullardaki eğitim programları birlikte tasarlanacak, öğrenciler işe hazır hale gelecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO ve İTÜ arasında, İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamayı ve mezunların niteliğini artırarak, iş hayatına hazırlamayı amaçlayan ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzalandı. Protokole Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca imza attı.
EĞİTİM GÜNCELLENECEK
Sanayiinin ihtiyacı olan kalifiye eleman sıkıntısına çare olacak işbirliği anlaşmasının imza töreninde konuşan Bakan Varank “İş gücü piyasasındaki arz-talep dengesini en iyi şekilde kurup, kabiliyet eksikliklerini gidermek durumundayız. İmzaladığımız bu protokolle İstanbul özelinden başlayarak sektörün ihtiyacına yönelik meslek liselerindeki eğitim içeriklerinin güncellenmesi, atölye ve laboratuvarların kurulmasına yönelik somut bir adım atmış oluyoruz” diye konuştu.
Önem verdikleri konuların başında ‘sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının belirlenmesi ve yetiştirilmesi’ olduğuna işaret eden Varank, “Üretimin kodları değişiyor” dedi.
Bakan Selçuk ise “Artık aranan eleman demek istiyoruz, ara eleman demek istemiyoruz. Bunu eğer bütün arkadaşlar kullanırsa çocuklarımızın mesleki ve teknik okullarımızı algılama biçimde de bir dönüşüm ortaya çıkacaktır” diye konuştu.
‘En önemli eksiğimiz yetişmiş eleman’
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin en önemli eksiğinin yetişmiş elemanlar olduğunu söyledi. imza töreninde konuşan Bahçıvan şunları söyledi: “Sanayi üretiminin de omurgasını oluşturan ve mesleki-teknik eğitimi içeren ortaöğretim seviyesinin genel istihdam içindeki payı Almanya için yüzde 58, Güney Kore için yüzde 39 iken bu oran ülkemizde yüzde 20’dir. Bugün burada altına imzalarımızı attığımız sanayi-eğitim iş birliği projesinin başarısının Türkiye’nin diğer şehirlerine de aynı güçlü ışığı saçarak katkı vereceğine inanıyoruz.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.