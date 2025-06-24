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Ekonomi

Kalkınma için Türkiye'yi işaret ettiler: Ortaklıkları üst seviyelere taşımak istiyoruz

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca 'Kahramanmaraş-Suriye Bölgesel Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Zirvesi' gerçekleştirildi. Zirve kapsamında konuşma yapan Halep Ticaret Odası Başkanı Muhamed Said Chekh Alkar, 'İki kardeş ülke olarak ihracat ve ithalat konusunda daha önce yapılan anlaşmaları ve yapılan ortaklıkları daha üst seviyelere taşımak istiyoruz' dedi.

AA24 Haziran 2025 Salı 18:30 - Güncelleme:
Kalkınma için Türkiye'yi işaret ettiler: Ortaklıkları üst seviyelere taşımak istiyoruz
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Kahramanmaraş Ticaret Borsası Fuaye Alanında düzenlenen toplantıda, Suriye'nin Halep, İdlib, Ahtarin ve Şam ticaret ve sanayi odalarının katılımıyla bölgesel iş birliğini geliştirmeye yönelik istişare yapıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, programın açılışında, Kahramanmaraş ile Suriye arasında kurulacak ekonomik iş birliğinin önemine işaret etti.

Buluntu, "Yıkılmış şehirlerimizi hem fiziki hem de ekonomik anlamda ayağa kaldırmak için gayret göstereceğiz. Kahramanmaraş'ın uzun yıllardır aşina olduğu sanayi kültürü, çalışma azmi ve ticareti Suriye ile gerçekleştirilen iş birlikteliklerinde öncümüz olacak." diye konuştu.

Halep Ticaret Odası Başkanı Muhamed Said Chekh Alkar da Suriye'nin ticaretini, ekonomisini ve sanayisini geliştirmek için komşu ülkelerle iyi ilişkiler kuran, yardımlaşmaya dayalı bir sistem oluşturma gayreti içinde olduklarını belirtti.

"ORTAKLIKLARI DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Kahramanmaraş ve Suriye'deki iş insanlarını buluşturarak iki ülke arasındaki ticareti güçlendirmek istediklerini aktaran Alkar, "Kahramanmaraş ve Halep arasında ortak şirketleri oluşturarak özellikle tekstil alanında yatırımların sağlanması hedefliyoruz. Ayrıca sanayi alanında istihdam edilen işçilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirecek kurs ve eğitimlerin sağlanması noktasında destek almak istiyoruz. İki kardeş ülke olarak ihracat ve ithalat konusunda daha önce yapılan anlaşmaları ve yapılan ortaklıkları daha üst seviyelere taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye ve Suriye iş insanları, serbest oturumda yatırım görüşmeleri gerçekleştirdi.

Zirveye, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Halep Sanayi Odası Başkanı Moaiad Najjar, Şam Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Talal Kalahji, Ahtarin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekeriya Habbo ile her iki ülkenin iş insanları katıldı.

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