Kalyon'dan 'güneş'e 1.5 milyar dolar yatırım, 1.400 kişiye iş
Kalyon, 1.400 kişiye iş sağlayacak 1.5 milyar dolarlık yatırım için kolları sıvadı. Proje kapsamında Konya’ya Avrupa’nın en büyük güneş santrali, Ankara’ya ise panel fabrikası kurulacak.
Kalyon Enerji, Karapınar güneş enerjisi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Toplam 1.5 milyar dolara mal olacak proje kapsamında Konya Karapınar’da bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası kuracak. Her iki yatırım 1.500 kiye iş imkanı sunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açtığı ve 20 Mart 2017’de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları güneş enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6.99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji, yatırımın önemli ayağını teşkil eden Ankara’da kuracağı entegre güneş paneli fabrikası için Çin’in en büyük devlet şirketlerinden CETC ile iş birliği anlaşması imzaladı.
İMZALAR PEKİN’DE ATILDI
Pekin Devlet Konukevi’nde düzenlenen imza töreni Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile Çin Halk Cumhuriyeti Finans Bakan Yardımcısı ve Çin’in ilk uydusunu yapan, savunma sanayi firması China Elektronics Technology Corporation (CETC) Başkanı Xiong Qunli arasında yapıldı. Törene, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de katıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Cumhuriyet Bayramı coşkumuz ülkemize yaptığımız bu dev yatırım ile daha da katlandı. 2020 ilk çeyrek sonlarında faaliyete girecek Türkiye’nin ilk entegre güneş paneli fabrikamızla yeni başarı hikâyeleri yazacağız” dedi.
YERLİ PANEL ÜRETİLECEK
Kalyon Holding yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de ilk yerli güneş paneli üretimine Nisan 2020’de başlanacak. Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 80 bin metrekare kapalı alanda inşaatı tamamlanan fabrikada, bin 300 kişiye istihdam sağlanacak. Toplamda 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek fabrika, devreye alındığında ‘ingot, wafer, hücre ve modül’ imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye’nin ilk entegre tesisi olacak.
Anlaşmayı, Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile Çin Halk Cumhuriyeti Finans Bakan Yardımcısı ve Çin’in ilk uydusunu yapan CETC firmasının Başkanı Xiong Qunli imzaladı.
AVRUPA’DA ÖRNEĞİ YOK
Kalyon Enerji, Avrupa’da örneği olmayan fabrikayı Çinli CETC ile birlikte devreye alacak. Çinli şirket, tesisi teknolojik olarak kuracak ve 2 yıl boyunca fabrikanın işletmesi ile Ar-Ge projelerinde Kalyon Enerji ile birlikte çalışacak. Söz konusu tesisin yapımı için CETC’nin yanı sıra tasarım firması EDRI ve silikon ingot makinaları üreticisi Jıngsheng ile de iş birliği yapıldı. Kurulacak fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 500 megavat olacak. Tesiste, yüzde 22 verimliliğe sahip “mono perc” hücre teknolojisi geliştirilecek. İstihdam edilen personelin eğitimlerine Çin’de başlanacak ve bu eğitimler, kuruluma paralel olarak Türkiye’de devam edecek. Yılda 134 milyon dolarlık güneş modülü ithalatı ihtiyacını ortadan kaldıracak entegre tesis, 58 milyon dolar ihracat kapasitesine de sahip olacak. Tesiste, Nisan 2020’de Türkiye’nin ilk yerli güneş paneli üretimi gerçekleştirilecek. Ayrıca, tesis bünyesinde kurulacak Ar-Ge merkeziyle Türkiye’de yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak. Ar-Ge merkezinde 100 mühendis çalışacak ve merkeze 10 yılda 87 milyon dolar yatırım yapılacak.
14 bin 386 futbol sahası büyüklüğünde olacak
Kalyon Enerji, YEKA GES-1 projesi kapsamında Ankara Başkent OSB’de hayata geçirdiği yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasının yanı sıra Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin inşaatına da devam ediyor. Şirket, bu yatırımı için de 1.1 milyar dolar harcayacak. İnşaatı 3 yıl sürecek olan proje, tamamlandığında 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. 3.5 milyon güneş panelinin kullanılacağı santral, yılda 2.5 milyar kWh elektrik üretecek. Kalyon Grubu hem güneş santraline hem de panel fabrikasına 1.5 milyar dolar yatırım yapacak. İnşaat süresince 800, operasyona başladığında ise 100 kişiye istihdam sağlayacak santral, 14 bin 386 futbol sahasına eş değer büyüklükteki 22 bin hektarlık alana inşa edilecek. Santralde yaklaşık 3.5 milyon yerli güneş paneli kullanılacak. Cemal Kalyoncu santralli ilgijli ise “Bu santral Avrupa’nın en büyük kurulu güneş santrali unvanına sahip olacak. Bu vesileyle toplam enerji yatırımlarımızın kapasitesi 3GW mertebesine ulaşacak. Bölgedeki lider enerji grubu olacağız” açıklamasında bulundu.
800 mühendis görev yapacak
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Güneş paneli projesi için dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip kurduk. 2020 ikinci çeyrekte faaliyete geçtiğinde yılda 500 MW üretim, 58 milyon dolar ihracat kapasitesine sahip fabrikamız 8 ayrı tesisi de (ingot, wafer, hücre ve modül tesisleri, atık su geri dönüşüm tesisi, atık deposu, trafo merkezi ve yardımcı tesisler binası) bünyesinde bulunduracak. Fabrika bünyesinde 800, Ar-Ge Merkezi’nde ise 100 mühendis çalışacak. Bu merkeze 10 yılda 87 milyon dolar kaynak aktarılacak” dedi.
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