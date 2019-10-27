Kalyon'dan 'güneş'e 1.5 milyar dolar yatırım, 1.400 kişiye iş

Kalyon Enerji, Karapınar güneş enerjisi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Toplam 1.5 milyar dolara mal olacak proje kapsamında Konya Karapınar’da bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası kuracak. Her iki yatırım 1.500 kiye iş imkanı sunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açtığı ve 20 Mart 2017’de gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları güneş enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 6.99 dolar/cent teklif vererek kazanan Kalyon Enerji, yatırımın önemli ayağını teşkil eden Ankara’da kuracağı entegre güneş paneli fabrikası için Çin’in en büyük devlet şirketlerinden CETC ile iş birliği anlaşması imzaladı.

İMZALAR PEKİN’DE ATILDI

Pekin Devlet Konukevi’nde düzenlenen imza töreni Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile Çin Halk Cumhuriyeti Finans Bakan Yardımcısı ve Çin’in ilk uydusunu yapan, savunma sanayi firması China Elektronics Technology Corporation (CETC) Başkanı Xiong Qunli arasında yapıldı. Törene, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de katıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Cumhuriyet Bayramı coşkumuz ülkemize yaptığımız bu dev yatırım ile daha da katlandı. 2020 ilk çeyrek sonlarında faaliyete girecek Türkiye’nin ilk entegre güneş paneli fabrikamızla yeni başarı hikâyeleri yazacağız” dedi.

YERLİ PANEL ÜRETİLECEK

Kalyon Holding yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye’de ilk yerli güneş paneli üretimine Nisan 2020’de başlanacak. Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 80 bin metrekare kapalı alanda inşaatı tamamlanan fabrikada, bin 300 kişiye istihdam sağlanacak. Toplamda 400 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek fabrika, devreye alındığında ‘ingot, wafer, hücre ve modül’ imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye’nin ilk entegre tesisi olacak.

Anlaşmayı, Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile Çin Halk Cumhuriyeti Finans Bakan Yardımcısı ve Çin’in ilk uydusunu yapan CETC firmasının Başkanı Xiong Qunli imzaladı.