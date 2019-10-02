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Kalyon’dan Üsküdar’a 1.2 milyarlık proje

Üsküdar’da 1.2 milyar TL yatırımla hayata geçirilen ‘Nevbahar Üsküdar’ projesi, 12 bin 500 TL metrekare fiyatıyla satışa sunuldu.

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Kalyon Holding’in ilk markalı konut projesi olan Nevbahar Üsküdar’da fiyatlar 1.2 milyon TL’den başlıyor. Kaba inşaatın tamamlandığı projede yüzde 25’lik peşinat ödemesini gerçekleştirenler projeye özel uygun kredi koşulları ve taksitlerden yararlanabiliyor, taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlıyor. 

ÇEVRECİ BİNA KONSEPTİ

İstanbul Havalimanı, Kıbrıs Su Temini Projesi, TANAP Boru Hattı, Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli üretimi gibi Türkiye’nin geleceğine ışık tutan vizyon projelerde imzası bulunan Kalyon Holding, gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımını İstanbul’un en özel ilçelerinden Üsküdar’da hayata geçiriyor. 4 farklı konut bloku, kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan Nevçarşı isimli çarşı alanı, modern meydan düzenlemesi, konut rekreasyon alanları ve çocuk parklarından oluşan Nevbahar Üsküdar projesi, bugünün imkanlarıyla geçmişin güzelliklerini bir araya getiriyor. Bunun yanında Boğaz yalılarının stilini taşıyan gölgelikli cephe tasarımı, doğal malzeme kullanımı, tarihi dokuyla barışık mimarisiyle İstanbul’un en çevreci yapılarından biri olarak öne çıkıyor. 

BÜYÜK SORUMLULUK 

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu “Üsküdar, 700 bin kişilik bir nüfusun sadece 5 dakikada ulaşabildiği bir merkez. Projemizin yakın çevresinde yer alan 12 bin iş yeri de buradaki ticaret hayatın en önemli göstergesi” dedi. 

169 KONUT VAR

Projeyle ilgili detayları paylaşan Kalyon Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Müdürü Ayşegül Öztürk ise, projedeki konut bloklarında büyüklükleri 105 metrekare ile 665 metrekare arasında değişen 2+1 dairelerden 5+2 penthouse’lara farklı tipte toplam 169 konut yer aldığını belirtirken, “Projemizde lansman dönemine özel daire fiyatlarımız 1.2 milyon TL’den başlıyor” dedi.

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