Kamil Koç tepkiler sonrası geri adım attı

10 Mart 2020 Salı 09:34 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:34

Avrupa’nın en hızlı büyüyen seyahat girişimlerinden birisi olan Alman firması Flixbus, geçtiğimiz yıl ağustos ayında 1926 yılından beri hizmet veren Kamil Koç’u satın almıştı. Flixbus, satış işleminin ardından otobüslerde muavin uygulamasını kaldırırken, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu. Türkiye’ye fiyat rekabetini getirmek isteyen firma, yolculardan gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz hafta bu kararından vazgeçerek, uzun hatlarında muavin uygulamasına yeniden başladı.

YOLLUK ESKİDE KALDI

Kararı değerlendiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, şunları söyledi: “Bu şekilde rekabet olamayacağını biz en baştan kendilerine söyledik, ‘Alman sistemi’ Türkiye’de tutmaz dedik. Eskiden otobüslerde buzdolabı yoktu, yanımıza yolluk alır otobüse binerdik. Şimdi yolcu lüks hizmete alıştı. Saatlerce yol giderken siz bir su istemez misiniz? Muavinsiz nasıl olacak? Otobüse bindiğinizde inerken, valizinizi nasıl bagaja koyacaksınız? Koltuk numarasını da kaldıracaklardı ama hepsinden vazgeçmişler. Uygulamayla fiyat kıracaklardı ama, çok tepki alıyorlardı. Sonunda dediğimize geldiler.” (Hürriyet)