İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1403
  • EURO
    6,9772
  • ALTIN
    328.826
  • BIST100
    103524
Ekonomi

Kamil Koç tepkiler sonrası geri adım attı

Alman devine satıldıktan sonra muavin uygulamasını kaldıran Kamil Koç, yolculardan gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Firma uzun hatlarında yeniden muavin çalıştırmaya başladı.

10 Mart 2020 Salı 09:34 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:34

Avrupa’nın en hızlı büyüyen seyahat girişimlerinden birisi olan Alman firması Flixbus, geçtiğimiz yıl ağustos ayında 1926 yılından beri hizmet veren Kamil Koç’u satın almıştı. Flixbus, satış işleminin ardından otobüslerde muavin uygulamasını kaldırırken, biletlerin de koltuk numarasız satılacağını duyurmuştu. Türkiye’ye fiyat rekabetini getirmek isteyen firma, yolculardan gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz hafta bu kararından vazgeçerek, uzun hatlarında muavin uygulamasına yeniden başladı.

YOLLUK ESKİDE KALDI

Kararı değerlendiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, şunları söyledi: “Bu şekilde rekabet olamayacağını biz en baştan kendilerine söyledik, ‘Alman sistemi’ Türkiye’de tutmaz dedik. Eskiden otobüslerde buzdolabı yoktu, yanımıza yolluk alır otobüse binerdik. Şimdi yolcu lüks hizmete alıştı. Saatlerce yol giderken siz bir su istemez misiniz? Muavinsiz nasıl olacak? Otobüse bindiğinizde inerken, valizinizi nasıl bagaja koyacaksınız? Koltuk numarasını da kaldıracaklardı ama hepsinden vazgeçmişler. Uygulamayla fiyat kıracaklardı ama, çok tepki alıyorlardı. Sonunda dediğimize geldiler.” (Hürriyet)

Minik öğrenciler 'Hayal Ağacı' ile hayallerine kavuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar
Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Akıncı TİHA'ya müthiş özellik: Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması

Zirve sonrası kritik Türkiye açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.