İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,02
  • EURO
    37,6198
  • ALTIN
    2757.75
  • BIST100
    9590.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Kamu alımlarında yeni dönem

HAVELSAN tarafından geliştirilen MAIN Yapay Zeka Platformu, ilk görevine Kamu İhale Kurumu ile başlayacak.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Kamu alımlarında yeni dönem
ABONE OL

Kamu İhale Kurumu ile HAVELSAN arasında kurumun iş süreçlerinde yapay zekanın sunduğu olanaklardan yararlanılmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Sözleşmeyle Kamu İhale Kurumu tarafından yürütülen uygulamalarda hizmet kalitesinin artırılması, idari süreçlerin hızlandırılması, veri yönetim ve raporlama işlemlerinin daha sistematik bir hale getirilmesi, yapay zeka teknolojik altyapılarının kurum teknoloji kültürüne kazandırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda; kurum sunucularında on-premise (kurum içindeki fiziksel sunucular üzerinde kurulum ve işletim) olarak çalışacak MAIN Yapay Zeka Platformu ile verilerin sınıflandırılması, özetlenmesi, kurum dokümanları, verileri üzerinde akıllı arama ve dijital asistan olarak hizmet verilmesi sağlanacak. Kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenmiş çözüme uygun olan büyük veri uygulamaları ve araçları kurulacak. Ayrıca İş Zekası Platformu'nun da devreye alınması hedefleniyor.

- ⁠GÜVENLİ YAPAY ZEKA

HAVELSAN mühendisleri, son dönemde tüm dünyada adından söz ettiren doğal dil işleme alanındaki yapay zeka modellerine milli alternatif geliştirdi.

"Üretken yapay zeka" kategorisindeki ürün için Çok Fonksiyonlu Yapay Zeka Ağı anlamına gelen Multifunctional Artificial Intelligence Network kelimelerinin ilk harflerinden oluşan ve aynı zamanda "ana" karşılığına sahip "MAIN" ismi seçildi.

Kamu ve askeri kurumların yapay zekayı veri güvenliğini koruyacak şekilde kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar sonunda MAIN'in ilk sürümü tamamlandı.

Şu anda kullanılan tüm modellerin temel özelliklerine sahip olan MAIN, verilmiş içeriği ve metni saniyeler içerisinde özetleyebiliyor, açık kaynaklı verilerden bilgi getirebiliyor, kod yazabiliyor, tüm bu fonksiyonlar çeşitlendirilebiliyor.

HAVELSAN, MAIN'i kapalı kutu olarak kullanıcılarına sağlıyor. Bu şekilde de veri kaçağı ya da buradaki anlamlandırılmış verilerin herhangi bir yerde kullanılması önleniyor.

MAIN'in ilk sürümünde daha çok metin odaklı fonksiyonlar üzerinde durulurken, sonraki aşamalarında bunlara görüntü ve ses işleme eklenecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.