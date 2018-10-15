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Kamu bankaları emeklilere faizsiz kredi verecek

Kamu bankalarının emeklilere faizsiz veya düşük faizli kredi vermesi konuşuluyor.

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Emekliler maaşlarına göre belli miktarda kredi çekebilecek ve borcunu faizsiz olarak maaşlarından kesilecek taksitlerle geri ödeyebilecek.

Yapılacak düzenlemeyle, emeklilere 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Bu konuda kamu bankaları devreye girecek ve emeklilere kredinin yolu açılacak.

Emekli, maaşını kredi veren bankadan alacak. Kredinin üst limiti 45 bin lira olacak. Henüz masada olan ve çalışmaları devam eden proje netleştiğinde, kamuoyuna açıklama yapılacak. Maaşlarında herhangi başka bir kesinti yoksa SGK 3 maaşa kadar avans verecek. Daha sonra bunu 36 aya kadar taksitlerle maaşından düşecek. 

(Güneş)

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