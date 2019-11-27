Ekonomik müjde! 'Tarihinin en büyük kârını açıklayacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2020 ilk iki çeyreğinde istihdam ve büyüme konusunda daha iyi olacak” dedi

Albayrak "Büyümede üçüncü çeyrek beklentileri yüzde 1'lerde. Türkiye, aralık da bu ivmeyle devam ederse yüzde 4-5'lerde büyüyeceği son çeyreğe gidiyor" ifadelerini kullandı.

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