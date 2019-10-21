Kamu Bankaları'ndan reel sektöre yeni kredi destek paketi
Kamu Bankaları reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırladı. amu bankalarının hazırladığı destek paketinde 10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak.
Kamu bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.
10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.
Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasina yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.
(Ntv)
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