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Kamu bankalarından yerli üretime destek

Kamu bankalarının yerli üretime ve KOBİ’lere desteği sürüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında, 11 bin 500 firmaya 1.7 milyar TL kredi kullandırıldı. 

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Türkiye ekonomisinde yerli üretimin payı her geçen gün artarken, üreticilere kamu bankalarından de finansman desteği sürüyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019’da ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi’nin uygulamaya alındığı hatırlatıldı. 

İSTİHDAMA KATKI 

Açıklamada, “Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir” denildi. 

5.2 milyar TL’lik kredi tahsis edildi

Temmuz 2019 sonu itibarıyla söz konusu 3 banka tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında  11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1.7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, “Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir.  Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerli üretimi desteklemeye ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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