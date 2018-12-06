Kamu e-ihalelerinde parasal limit kalkıyor

Güleç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "e-ihalenin yaygınlaştırılması, bu süreçlerde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması" hedefi doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları anlattı.

e-İhalenin kamu satın alma işlemlerinin daha etkin, daha verimli ve kaynakların amacına uygun biçimde kullanılması ilkelerinin sağlanmasında önemli bir araç olduğuna işaret eden Güleç, 19 Haziran'da yapılan düzenlemelerle kamu ihalelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veri tabanlarında bulunan ve elektronik ortamda temin veya teyit edilebilen bilgi ve belgelerin kağıt ortamında sunulması zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi.

- İhalelerde teklif hazırlama maliyetleri düşürüldü

Güleç, düzenleme sayesinde, her bir teklif için bin lirayı bulan teklif hazırlama maliyetlerinde önemli oranda düşüş sağlandığını ve özellikle küçük işletmelerin ihalelere katılımının kolaylaştığını bildirdi.

Bu yıl e-ihale yapılabilecek alımların parasal limitinin 250 bin liradan 8 milyon liraya yükseltildiğini anımsatan Güleç, ağustosta başlattıkları çalışmalar sonucu 5 bin kamu görevlisine e-ihale eğitimi verdiklerini aktardı. Güleç, eğitimler sonrası idarelerin e-ihaleyi kullanımında yüzde 200 artış sağlandığını dile getirdi.

- e-Eksiltme ile ihalelerde tasarruf

Kamu alımları alanında bu yıl yeni bir uygulama olarak "elektronik eksiltme" yönteminin hayata geçirildiğine dikkati çeken Güleç, "e-Eksiltme, ihaleye teklif veren isteklilerin elektronik ortamda fiyatlarını eksiltmek suretiyle yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan bir sistem. 1 Kasım itibarıyla devreye alınan uygulamaya idarelerin ilgisi oldukça yüksek. Geride kalan 1 aylık süreçte bin 300 kısım ihalede e-eksiltme yapılacağı ilan edildi. e-Eksiltmenin ihalelerde rekabeti olumlu yönde etkileyerek, kamu alımlarının daha ekonomik gerçekleştirilmesine katkı sağlaması ve tasarrufu artırması öngörülüyor." diye konuştu.

- 2019’da yenilikçi uygulamalar devreye alınacak

Güleç, e-ihalenin daha da yaygınlaştırılması için kamu alımlarında parasal limitlerin kaldırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kamuda e-ihaleyle yapılabilecek alımlarda parasal limitin 2 Ocak 2019'da tamamen kalkmasıyla satın alma maliyetlerinde yüzde 15 tasarruf sağlanacak. Yıllık 50 milyon liralık belge maliyetleri de ortadan kalkacak. Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan yıllık 90 bin ihalenin yüzde 90'ı elektronik ortamda yapılabilecek. Bu dönüşüm, ihale süreçlerindeki iş ve işlemlerde önemli oranda zaman ve kaynak tasarrufu yapılmasının önünü açacak. Limitlerin kalkmasının ihale süreçlerinde bürokrasiyi azaltma, iş ve işlem maliyetlerini düşürme, ihalelerde rekabeti ve şeffaflığı artırma gibi önemli katkılar sağlaması bekleniyor."

Haziran 2019'a kadar belirli bir tutarın altında kalan alımlar için e-ihale zorunluluğu getirileceğini belirten Güleç, ihale sisteminde alım yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve alım süreçlerinde elektronik araçların kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında adımlar atılacağını bildirdi.

Güleç, şunları kaydetti:

"Ölçek ekonomisinden yararlanmak amacıyla ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılması, piyasadaki hazır malların hızlı ve ekonomik tedariki amacıyla mal alımlarında dinamik alım sisteminin kurulması, aynı tipteki ihalelerde işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla yapım işlerinde yeterlik sisteminin kurulması gibi uluslararası uygulamalarda da karşılığı olan birçok konudaki çalışmalar devam ediyor. Bilişim teknolojilerinin getirdiği kolaylıkları ihale sistemine dahil edecek bu projelerin 2019 yılı içinde sonuçlandırılması hedefleniyor."