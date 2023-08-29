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Ekonomi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından da sonuç çıkmadı

4. kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından sonuç alınamadı. Perşembe günü son toplantı yapılacak.

29 Ağustos 2023 Salı 22:03 - Güncelleme:
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından da sonuç çıkmadı
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Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçen hafta çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, 7. Dönem Toplu Sözleşmede zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddelerde karar verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısı gerçekleştirildi.

4. kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından sonuç alınamadı. Perşembe günü son toplantı yapılacak.

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