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Ekonomi

Kamu işçilerini sevindiren haber! Ödeme tarihi belli oldu

Kamu işçilerine yıl boyu ödenecek ikramiyelerin tarihi belli oldu. Ödemelerin ilk yarısı 23 Haziran, ikinci yarısı 18 Aralık'ta olacak.

AA16 Haziran 2023 Cuma 00:23 - Güncelleme:
Kamu işçilerini sevindiren haber! Ödeme tarihi belli oldu
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Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAMU İŞÇİLERİNİN İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

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