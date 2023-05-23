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Ekonomi

Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak? -

700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme kapsamında alacağı zam oranı ilk 6 ay için yüzde 45 oldu. Zamlı maaşların ve birikmiş fark ödemelerinin gelecek ay hesaplara yatırılması bekleniyor.

TRT Haber23 Mayıs 2023 Salı 13:27 - Güncelleme:
Kamu işçisi zamlı maaşlarını ne zaman alacak? -
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Kamu işçilerinin sözleşmelerinin hazırlanması için sendikalar çalışmalarına devam ediyor. Sözleşmelerin tamamlanması zamlı maaşların alınması için gerekli. Sendikaların ay sonuna kadar sözleşmeleri yetiştirmesi öngörülüyor.

Kamu işçisinin ortalama giydirilmiş ücreti 21 bin lira oldu. Zamlı maaşların gelecek aydan itibaren ödenmesi bekleniyor. Sözleşmesi bu aya yetişmeyenler birikmiş fark ödemelerini de alabilecek.

İkinci 6 ay için ise yüzde 15, artı enflasyon farkı verilmesine karar verildi. Ertesi yıl ise yine 6 aylık dönemlerde yapılacak zamlarda yüzde 10 artışa ilaveten enflasyon farkı dikkate alınacak.

Sosyal haklarda ve ek ödemelerde de artışa gidildi. Fazla çalışma ücretleri yüzde 70 yükseltildi. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesi kararlaştırıldı.

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