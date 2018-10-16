Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme tarihi belli oldu

Söz konusu ödemelerin 17 Ağustos’ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar.

BİN 83 LİRA ÖDEME

İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.

(VATAN)