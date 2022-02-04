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Ekonomi

Kamu işçisine ek zam için protokol imzalandı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Hak-İş Konfederasyonu olarak, ‘2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne 'Ek Çerçeve Protokolünü' imzaladık. Buna göre, kamu işçilerine 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılacak” açıklamasında bulundu.

IHA4 Şubat 2022 Cuma 16:54 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 16:54
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Genel Başkan Arslan, kamu işçilerine yüzde 2,5'lik ilave zam protokolü konusunda yazılı açıklama yaptı.

Arslan yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında bulunan kamu işçilerimize yönelik, memurlarda olduğu gibi ilave zam verilmesine ilişkin talebimiz olumlu sonuçlandı. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne "Ek Çerçeve Protokolünü" imzaladık. Buna göre, kamu işçilerine 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılacak.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Hükümetimizin kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda ek zam talebimizi olumlu sonuçlandırmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz.

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, hükümetimize ve Kamu İşveren Sendikasına teşekkür ediyoruz. Yüzde 2.5 oranında ilave zammı içeren Kamu çerçeve ek protokolü önemli bir mücadele ve gayretimiz sonucu yeni ve güzel bir uygulama olmuştur. Ek protokolün bütün kamu işçilerine ve üyelerimize hayırlı olmasını dileriz."

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