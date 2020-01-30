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Ekonomi

Kamu işçisine Ocak ikramiyesi müjdesi

On binlerce kamu işçisine ikramiye müjdesi geldi. Cumhurbaşkanlığı kararına göre 500 bin kamu işçisinin 26 günlük ikramiyelerinin ilk yarısı yarın yatacak. Yıllık en düşük ikramiye 5 bin lirayı geçecek.

30.01.2020  08:57 - Güncelleme: 30.01.2020  08:57

Kamuda çalışan ve sayıları 500 bini bulan işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2061 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında tarihler belirlendikten sonra 2. Maddede şu hükümler yer aldı: 'Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2020 yılında, aynı Kanunun 2'nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2020 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.'

4 TAKSİT YAPILIYOR

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor. 26 günlük ödemeler de 13'er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.

(Faruk Erdem/Sabah)

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