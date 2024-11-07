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Ekonomi

''Kamu Ödeme Geçidi'' sistemi yenilendi

Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) sunduğu ve 200'e yakın kurumun tahsilatının e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği 'Kamu Ödeme Geçidi' sisteminde yenileme çalışması yapıldı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
''Kamu Ödeme Geçidi'' sistemi yenilendi
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BKM'den yapılan açıklamada, kamu kurumlarının e-Devlet üzerinde kartla ödeme almasını hızlı ve güvenli hale getiren Kamu Ödeme Geçidi altyapısının, tamamıyla kendi öz kaynak yazılımlarına taşınarak yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, bu yeni altyapının, kamu hizmeti veren kurumların BKM ile doğrudan entegrasyonunu sağlarken, vatandaşların ödemelerinde oluşabilecek teknik aksaklık olasılıklarını ortadan kaldırarak ödemelerini kolaylaştırdığı ve kamu kurumlarına da verimlilik ve tasarruf imkanı sunduğu aktarıldı.

Sistemde aralarında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Karayolları Genel Müdürlüğü - HGS, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, MüzeKart, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, otoyol şirketleri, belediyeler ve iştirakleri gibi önemli kurumların yer aldığı belirtilen açıklamada, yakın zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı gibi kamu yararına çalışan kuruluşların da dahil olduğu 180 farklı kurumun bu altyapı ile internet üzerinden ödeme almaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

- ALTYAPI, BAKIM VE İŞLEM BAŞINA MALİYET GİBİ EK MASRAFLARDAN TASARRUF ETME İMKANI SUNUYOR

Tüm kurumların hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlandığı hatırlatılan açıklamaya göre, söz konusu altyapı sayesinde kamu hizmeti veren kurumlar diledikleri kart kabul eden kuruluş ile hızlı bir şekilde çalışmaya başlama esnekliğini yakalarken altyapı, bakım ve işlem başına maliyet gibi ek masraflardan tasarruf sağlıyor.

Ödeme yapan vatandaşlar ve şirket temsilcileri ise bu sistem kanalıyla tüm bankaların, TROY kart dahil diledikleri şemaya ait kartları ile ödemelerini kolayca ve güvenle gerçekleştirebiliyor.

Kartla ödeme alma süreçlerini hızlı ve güvenli hale getiren altyapıdan yararlanmak isteyen kurumlar, BKM ile doğrudan entegrasyon kurabiliyor, aynı zamanda TÜRKSAT ile de entegre şekilde e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) üzerinden tahsilatlarını sağlayabiliyor.

Vatandaşlar ise ilgili kurumun web sayfasında yer alan online tahsilat alanından ya da e-Devlet kanalıyla ilgili kurum özelinde açılan sayfa üzerinden ödeme gerçekleştirmek istediğinde Ödeme Geçidi ekranlarına otomatik olarak yönlendirilerek ödemelerini yapabiliyor.

  • Bankalararası Kart Merkezi
  • Tahsilat
  • Kamu Ödeme Geçidi

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