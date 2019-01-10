11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4969
  • 6,3514
  • 228.353
  • 91.156
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kamu sosyal tesisleri için yeni ücretler belirlendi

Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığının "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan sosyal tesislerde alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları düzenliyor.
 
Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden bu yıl alınacak asgari bedeller, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek ücreti olarak kişi başına günlük 24,40-16,30 lira, konaklama bedeli 7-12,20 lira olacak.1 Temmuz ile 15 Ağustos döneminde konaklama ücretleri konutun türüne göre 11,10-12,20 lira olarak uygulanacak.
 
Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı bulunanlarda günlük en az 4,10 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 4,10 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 5,80 lira konut başına ilave bedel alınacak.
 
Çocuk bakım ücreti 220 lira
 
Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 12,20 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 220 lira olarak tespit edildi. Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakım evi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.
 
Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 15,10 lira ödenecek.
 
Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle
 

POPÜLER HABERLER

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA