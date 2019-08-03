Kamuda indirim tamam gözler özel bankalarda

Kamu bankaları Ziraat Bankası ve VakıfBank’ın ardından Halkbank da konut kredi faizlerini yüzde 1’in altına çekerken, vadeleri de ilk defa 180 aya çıkardı. Halkbank tüketici ve ticari kredilerde de faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da önümüzdeki günlerde adım atması bekleniyor. Halkbank tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için aylık yüzde 0.99’a indirdi. Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19’a düşürdü. Halkbank’tan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde de azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1.39 olarak uygulanacak. Öte yandan Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları, bankaya katkı payı ödeyerek müşterilerine yüzde 0.79 faiz oranı ile kredi kullanma imkanı sağlayabilecek. Tüketici kredisi faizini da düşüren Halkbank, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1.49’dan, diğer müşterilere ise yüzde 1.59’dan tüketici kredisi kullandıracak.

KAYNAK GELİYOR

Ticari kredilerde ise değerlendirme notu yüksek firmalara yıllık yüzde 17’den başlayan faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sunulacak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, faiz oranlarında, Merkez Bankası’nın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de indirim yapıldığına işaret ederek “Faizlerdeki bu düşüşün gelecek dönemde de devam edeceği öngörüsüyle yurt dışı yatırımcılar ülkemizin tahvil piyasasına daha fazla ilgi göstermekte, yeni kaynak girişiyle birlikte tahvil faizleri de hızla gerilemektedir. Ekonomik ortamdaki bu olumlu koşullar altında, yurt içinde yaşanan canlılığı ve piyasa ihtiyaçlarını yine karşılıksız bırakmadık. Faiz indirimiyle birlikte müşterilerimize en uygun koşullarda finansman desteği sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

GELİŞMELER OLUMLU

Arslan, yılın ilk yarısında hayata geçen uygulamaların ekonomik göstergelere çok olumlu yansıdığını ve piyasalara güven veren gelişmelerin faizde düşüşü beraberinde getirdiğini vurguladı.

Bu arada Ziraat Katılım da 5 Ağustos’tan geçerli olmak üzere konut ve bireysel finansman oranlarını düşürdü.

Buna göre tutarı 250 bine kadar konut finansman oranını, azami 180 ay vade için aylık yüzde 0.99’a indirildi.