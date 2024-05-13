Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni kamuoyuyla paylaşıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Tasarruf ve verimli kaynak kullanımı konusunda yaptığımız bu güncellemede iki önemli gelişme etkili olmuştur birincisi geçen yıl yaşadığımız tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını süratle sarma ihtiyacımız"

"Tasarruf ve verimli kaynak kullanımı konusunda yaptığımız bu güncellemede iki önemli gelişme etkili olmuştur. Birincisi; geçen yıl yaşadığımız tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarının süratle sarma ihtiyacımız, ikincisi ise pandemi sonrası tüm dünyanın gündemi hale gelen enflasyon ile ülkemizin mücadele etme azim ve iradesidir"

"Geçen yıl bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 5,2 olurken deprem harcamaları hariç tutulduğunda bu açık yüzde 1,6 seviyesine kadar gerilemektedir"

"Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağı bu hafta içinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak"



"Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini bekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şimşek'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Refah için sürdürülebilir yüksek büyüme için de düşük, tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır yani fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir"

"Kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz. Bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır."