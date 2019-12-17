Kamunun sigortası holdingleşiyor

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleştirilmesi projesinin detayları netleşiyor. TVF, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründeki reformların uygulanması amacıyla kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin birleştirilmesi projesinin detaylarını, İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıkladı. Buna göre TVF, Güneş Sigorta, Ziraat Sigorta, Halk Sigorta’yı satın alarak tek çatıda birleştirecek. aynı şekilde Vakıf Emeklilik, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik de satın alınacak. Ardından Varlık Fonu’nun altında bir sigorta holdingi ve holdingin altında da hayat emeklilik ve elementer şirketler olacak.

PAYIMIZ BÜYÜYECEK

TVF Yönetimi AŞ Genel Müdürü Zafer Sönmez, proje tamamlandığında sektörün pazar payının büyüyeceğini söyledi. Zafer Sönmez, Türkiye finansal sektöründe banka merkezli dominant bir yapı olduğuna işaret ederek, “Bu sektörlerin küçük kalmasının ilk sebebi, bu işlemleri daha çok banka üzerinden yürüttüğümüz için bankaların iştirakleri olmaları... Dünyaya baktığımızda ise bunların hepsi bağımsız bir kuruluş yapısında, hatta bazı şirketlerin bilançoları bankalardan dahi büyük” dedi. Sönmez, “Yürüttüğümüz birleştirme projesi tamamlandığında, sigortacılık sektörü daha derin ve geniş bir yapıya dönüşürken, fiyat hareketliliği de daha stabil olacak. Sektörün pazar payı büyüyecek, ürün gamı artacak ve tüm sektöre dinamizm gelecek. TVF olarak stratejimiz, sigortacılık sektörünü büyütme ve derinleştirme üzerine kurulu” diye konuştu. Sönmez, proje sonunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin birleşmesiyle kurulacak yeni şirketin, bu bankaların 3700 şubesi aracılığıyla müşterilere ulaşacağını söyledi.

SIRALAMA ARTACAK

Sönmez “GSYH büyüklüğünde dünyada 19. sırada yer alan Türkiye, prim üretiminde ise 39. ülke konumunda. Yani 2 kat daha iyi olmamız gerekirken bu noktada daha gerideyiz. Ayrıca, dünyada 2018 yılında kişi başına düşen yıllık ortalama sigorta prim üretimi gelişmiş pazarlarda 3 bin 737 dolarken, bizde ise 127 dolar düzeyinde. Kişi başına düşen yıllık doğrudan prim üretimi oranında ise Türkiye, 2018 yılı itibarıyla 88 ülke içinde 65’inci sıradadır” dedi.

Çalışanlar için endişe edecek durum yok

Birleşmedeki proje lideri ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli de kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta ve hayat/ emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayarak, ölçek ekonomisinden faydalanıp verimlilik ve etkinliği de arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Birleşmeyle elementer tarafta oluşacak yapının, sigortacılık pazarında yüzde 12’nin üzerinde bir oran ile lider konuma yükseleceğini vurgulayan Benli, “3 şirketteki mevcut çalışanları düşündüğümüzde, kamu konsolidesinin 1023 çalışanı olacak. Sektörün üst sıralarında yer alan diğer şirketlerin çalışan sayılarına baktığınızda birleşmeden dolayı çalışanlar açısından endişe edilecek bir durum olmadığı anlaşılacaktır. Şu anda lider olan şirketin çalışan sayısı 1600, ikincisinin ise 1260 civarındadır. Dolayısıyla birleşmeye konu tüm şirketlerdeki çalışanlarımız için endişe edecek bir durum yok. Bu rakamlara göre, bizim yeni ekiplere ihtiyacımız olacak.” şeklinde konuştu.

Birleşme 2020’nin ilk çeyreğinde