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Kamuya borcunu yapılandıranların, ilk taksiti yarın ödemesi gerekiyor

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk taksitin yarın ödenmesi gerekiyor.

  • AA
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7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  İlişkin Kanun'un yapılandırma hükümlerine ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos'ta  sona ermişti.
 
Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi  için son ödeme süresi yarın saat 21.00'de dolacak.
 
Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim mesai bitimine  kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)  tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim  yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.
 
Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar da yapılandırılmış  borçlarının tamamını yarın akşama kadar peşin ödeyebilecekleri gibi, 1. taksiti  süresinde ödeyip kalan taksit tutarlarının tamamını 2. taksit ödeme süresi olan  30 Kasım'a kadar peşin ödemeleri halinde, peşin ödeme avantajlarından  yararlanabilecek.
 
Bu şekilde, ilk iki taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018'e kadar)  peşin ödeme yapılması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama  alınan idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim yapılacak, ayrıca  katsayı da uygulanmayacak.
 
"Zamanında ödemeyen hakkını kaybedecek"
 
Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, mükelleflerin yapılandırmanın sağladığı avantajlardan yararlanması  için son ödeme süresini kaçırmaması gerektiğini söyledi.
 
Karayılan, "Bu kanun, kaçırılmaması gereken çok önemli fırsatlar  sundu. Alacak asıllarına yıllık yüzde 16,80 olarak uygulanan gecikme zamları ve  faizleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını kullanarak faiz hesapladık.  Böylece bu borçlar üzerindeki faiz yükü neredeyse üçte bir, dörtte bir  seviyelerine düştü." dedi.
 
Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının  yüzde 50'sinden, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi zıyaı cezaları ile  bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçtiklerini  anımsatan Karayılan, "Yine trafik para cezalarına, aylık yüzde 5 faiz üzerinden  yıllık yüzde 60 faiz yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplayarak yıllık ortalama yüzde 3-4  oranında faiz alıyoruz." diye konuştu.
 
Karayılan, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam  ve süresinde ödenmesinin şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi  veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.  Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlarımızın 1 Ekim'e kadar 1.  taksitlerini ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, kanundan yararlanma  haklarını tamamen kaybedecekler. Borçlar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet  adresi 'www.gib.gov.tr' üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı,  banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait  kartlar veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara nakden veya  çekle ödenebilecek."
 
Diğer yapılandırma düzenlemeleri
 
Öte yandan, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödemesi ile 7020  sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında  yapılandırılan borçların 8. taksit ödeme süresi de yarın sona erecek.

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