Kanada Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı

BoC'den yapılan açıklamada, geniş enflasyonist baskıların hafiflediği aktarıldı.

Genel fiyat baskılarının azalmaya devam etmesi ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasının beklenmesi nedeniyle politika faiz oranının 25 baz puan daha düşürülmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, politika faiz oranının yüzde 4,5'e indirildiği kaydedildi.

FİYAT BASKILARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ

Açıklamada, başta barınma ve bazı diğer hizmetler olmak üzere ekonominin bazı önemli kısımlarındaki fiyat baskılarının enflasyonu yukarı çektiği belirtilerek, enflasyon üzerindeki bu karşıt güçlerin dikkatle değerlendirildiği ifade edildi.

Bankanın açıklamasında, para politikası kararlarının, gelecek bilgiler ve bunların enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda yönlendirileceği vurgulandı.