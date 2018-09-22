Kanada’dan ‘Türkiye’de tatil’ çağrısı

Derginin son sayısının kapağında “Türk turizmi yükseliyor” başlığıyla manşete çekilen haberde, ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelerin, tur operatörleri ve turistlerin ilgisini artırdığı vurgulandı.

YÜZDE 33.7 ARTIŞ

Haberde, Temmuz 2018 rakamlarıyla Türkiye’ye giden turist sayısının, 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11.74 artarak 21 milyon 639 bin 802’ye ulaştığı kaydedildi. Bu rakama, Ocak-Temmuz 2018 döneminde Türkiye’ye seyahat eden 59 bin 893 Kanadalı’nın da dahil olduğu belirtilen haberde, “Bu rakam 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 33.78’lik bir artışı teşkil ediyor. Artan bu rakamlar ve oranlar, turist sayısının yüzde 23 düşmesine yol açan başarısız bir darbe girişimi ve bazı terör eylemlerinin yaşandığı 2017 öncesine göre keskin bir tezat oluşturuyor” ifadelerine yer verildi. Dergi Dünya Turizm Örgütü Pazar Eğilimleri ve Rekabetçilik Bölümü Başkanı Sandra Carvao’nun Türk turizmiyle ilgili değerlendirmelerini de paylaştı. Carvao, Travelweek’e, “Türkiye; kültürü, tarihi, şehirleri, güneş ve deniziyle geniş bir yelpazeye yayılan, benzersiz turizm ürünlerine sahip ve turizmin sağladığı imkanlarını sürekli olarak çeşitlendirmeye devam eden bir ülke” açıklamasını yaptı.

İVME YAKALANDI

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da Travelweek Dergisi’ne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında turizmde kazanılan yüksek ivme ile 2018 yılı ve ilerisinin olumlu göründüğüne dikkati çekti.

Rezervasyonlar yüzde 214 arttı

Derginin haberinde görüşlerine yer verilen tur operatörü Intrepid Seyahat’in Kuzey Amerika Satış ve Müşteri Deneyimleri Müdürü Megan Bailey küresel rezervasyonları bakımından 2017 ile karşılaştırıldığında 2018’de yüzde 214 gibi inanılmaz bir artış yaşadıklarını ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen destinasyonları olduğunu aktardı. Bailey, “Bu, etkileyici bir büyüme. Mevcut rezervasyonlarımız 2019’da hızla artıyor. 2018’deki büyümeye uygun çerçevede 2019 rezervasyonlarımızda yüzde 300’e yakın bir artış öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.