Kanal İstanbul yatay mimari olacak 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Kurum, İstanbul’un Avrupa yakasındaki ‘Kanal İstanbul Projesi’nin planlama çalışmalarının Bakanlıkça sürdürüldüğüne işaret ederek, projenin hayata geçirilmesi amacıyla alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri gözetilerek hazırlanacak imar planları ile yeni şehircilik vizyonuna uygun yaşam alanlarının inşa edileceğini anlattı.

DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Türkiye’nin deprem bölgesinde yer aldığına işaret eden Kurum, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 53 farklı ilde 237 riskli alan, 29 farklı ilde ise yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 107 rezerv yapı alanı belirlendiğini söyledi. Ayrıca, 28 farklı ilde 122 kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, 11 farklı ilde yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazın korunması amacıyla 15 yenileme alanı çalışmasının başladığını aktaran Kurum, “Ülke genelinde 592 bin konut ve işyerini ‘riskli yapı’ statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 442 bin bağımsız bölümün yıkımı sağlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır” diye konuştu.