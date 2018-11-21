Kanal İstanbul yatay mimari olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi’nde yatay mimarinin esas alınacağını belirterek, “İnsan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Kurum, İstanbul’un Avrupa yakasındaki ‘Kanal İstanbul Projesi’nin planlama çalışmalarının Bakanlıkça sürdürüldüğüne işaret ederek, projenin hayata geçirilmesi amacıyla alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri gözetilerek hazırlanacak imar planları ile yeni şehircilik vizyonuna uygun yaşam alanlarının inşa edileceğini anlattı.
DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR
Türkiye’nin deprem bölgesinde yer aldığına işaret eden Kurum, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar 53 farklı ilde 237 riskli alan, 29 farklı ilde ise yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 107 rezerv yapı alanı belirlendiğini söyledi. Ayrıca, 28 farklı ilde 122 kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, 11 farklı ilde yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazın korunması amacıyla 15 yenileme alanı çalışmasının başladığını aktaran Kurum, “Ülke genelinde 592 bin konut ve işyerini ‘riskli yapı’ statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 442 bin bağımsız bölümün yıkımı sağlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır” diye konuştu.
EMLAK BANKASI 2019’DA FAALİYETTE
Tasfiye sürecinden çıkarılma kararı alınan Emlak Bankası’nın son durumuna ilişkin de bilgi veren Kurum, “2019 yılında BDDK’dan faaliyet izninin alınması ve merkez şube açılışının yapılması ile birlikte, bankamız kendisinden beklenen projeleri hızla hayata geçirmeye başlayacaktır” dedi. Kurum, Kaş’ta heyelan bölgesinde yapıldığı iddia edilen kaçak yapılara ilişkin ise, “2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa bunların tespitlerini yapacağız” dedi.
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