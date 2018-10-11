Kanal İstanbul, ‘YİD’ ile yapılacak

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda da yer alan Kanal İstanbul Projesi’nde kanal üzerine Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak köprüler ise kamu kaynağıyla yapılacak” dedi. Ülke genelinde toplam 385 milyar lira tutarındaki 3 bin 443 projede çalışmaların devam ettiğini dile getiren Turhan, söz konusu projelerin önemli bir kısmını YİD modeliyle yürüttüklerini bildirdi. Turhan, Türkiye genelinde yaklaşık 150 milyar lira tutarındaki ulaştırma projesini YİD modeliyle yaptıklarına dikkati çekerek, “Bu projelerin finansmanı için yurt dışından 15 milyar Euro’luk kredi temin edildi” diye konuştu.

DAHA İYİ HİZMET İÇİN

Türkiye’ye son dönemde yapılan bazı dış kaynaklı saldırılar nedeniyle kamuoyunda özellikle olumsuz algı oluşturmak amacıyla ‘yatırımların aksadığı, gecikeceği ve hatta duracağı’ yönünde iddialar ortaya atıldığına dikkati çeken Turhan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Turhan, bakanlığın yatırım bütçesini kullanırken verimli olmasını öncelediklerini ifade ederek, “Hedefimiz, daha iyi ve faydalı hizmet vermek” dedi.

Turhan, YİD projelerinin başında yer alan Türkiye’nin gurur projesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim’de hizmete gireceğini anımsattı. Turhan, Çanakkale Boğazı geçişini de içinde bulunduran Malkara-Gelibolu-Lapseki Otoyolu çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2022’de hizmete gireceğini bildirdi.