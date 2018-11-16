Kanal İstanbul’a 10 köprü geliyor
Türkiye’nin mega projelerinden Kanal İstanbul kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan “Projeye sadece Çinliler değil, dünyanın her yerinden yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’deki ulaşım yatırımları ve mega projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na katılan Turhan, Kanal İstanbul Projesindeki köprü ve tünel sayılarına da değinerek, “Şu an mevcut 6 köprümüz var, bunların birisi demir yolu hattı. Bunlar yenilenecek ve burada oluşacak ihtiyaçlar için ilave 4 tane daha düşünülüyor. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor. Projenin isteklileri sadece Çinliler değil, dünyanın değişik bölgesinden yatırımcılar gelip proje hakkında bilgi alıyor. Bir yatırım projesi olarak buna katılmak istediklerini belirtiyorlar. Projemizi kendileriyle paylaşıyoruz, zaman zaman dönüşler oluyor. Tabii bu ihale edilecek, bu bir kamu projesidir. Bunu yap-işlet-devret yöntemiyle ya da dış kredili olarak yapma konusunda arayış içerisindeyiz” açıklaması yaptı. Turhan, projenin ihale tarihine ilişkin, “Mevcut yapıların Kanal İstanbul Projesi’ne uygun deplasmanının yapılmasıyla ilgili ihalelere 2019’un başında başlamayı düşünüyoruz. İnşaatının 2020’ye kalmaması lazım” dedi.
YENİ SLOT VERECEĞİZ
İstanbul Havalimanı’na gerek olup olmadığı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine Turhan, Atatürk Havalimanı’nın şu anda limitleri zorlayarak hizmet verdiğini vurguladı. Turhan “Normalde uçakların arasında olması gereken mesafe 10 kilometreyse bunu, hava trafik kontrolörlerimiz azami dikkat göstererek 7-8 kilometreye düşürerek, bu iniş kalkışları dikkatli bir şekilde yürütüyorlar. Açılım sağladığımız, Afrika-Asya ülkeleri, slot istiyorlardı, uçuş izni veremiyorduk. Havalimanının pistlerini bakıma almaya kalktığınızda risk ve sıkıntılarla karşılaşıyordunuz. Ticari ilişkilerimizin geliştiği ülkelere de slot veremiyorduk. Şimdi bunu yapacağız” dedi.
HAVALİMANI METROSU 2019’DA DEVREDE
Turhan, İstanbul’da Sabiha Gökçen havalimanı ile üçüncü havalimanını birbirine bağlayacak demiryolu hattının projelendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve ihalesinin yapılacağını söyledi. Üçüncü havalimanına ulaşım hatları hakkında bilgi veren Turhan, Gayrettepe ve Halkalı ile üçüncü havalimanını bağlayacak metro hatlarının 2019 ve 2020 yılında devreye gireceğini belirtti. Turhan ayrıca, “Pendik, Sabiha Gökçen’den gelip Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçen raylı sistem hattı için de projelendirme çalışmalarında sona gelindi” dedi.
YİD SAYESİNDE HAKKARİ’YE YOL YAPIYORUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle yürütülen projelere ilişkin bir soru üzerine, büyük projelerinin yatırım bütçesiyle veya alternatif finansal yöntemleri kullanarak yapılabileceğini dile getirdi. Çeşitli projelerin YİD modeliyle yapılması sayesinde devletin de ülkenin birçok yerine farklı hizmetler götürdüğüne dikkati çeken Turhan, “YİD modeliyle yapılan yüksek maliyetli projeler sayesinde bütçedeki yatırım kaynağını harcamayıp, Iğdır’daki Hakkari’deki yolumu, Artvin’deki Karabük’teki tünelimi yapıyorum” dedi.
10 YILDA GERİ DÖNÜŞ
Cahit Turhan, bazı projelerin YİD modeliyle de yapılamadığını vurgulayarak, “Uzmanlarımız ülke kaynakları nasıl etkin ve verimli kullanılır, bunun planlamasını yapıyor. Biz YİD projelerinde genelde 10 yıl içinde geri dönüşümü sağlayabileceklere yatırımcı bulabiliyoruz” diye konuştu.
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