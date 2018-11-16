Kanal İstanbul’a 10 köprü geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’deki ulaşım yatırımları ve mega projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na katılan Turhan, Kanal İstanbul Projesindeki köprü ve tünel sayılarına da değinerek, “Şu an mevcut 6 köprümüz var, bunların birisi demir yolu hattı. Bunlar yenilenecek ve burada oluşacak ihtiyaçlar için ilave 4 tane daha düşünülüyor. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor. Projenin isteklileri sadece Çinliler değil, dünyanın değişik bölgesinden yatırımcılar gelip proje hakkında bilgi alıyor. Bir yatırım projesi olarak buna katılmak istediklerini belirtiyorlar. Projemizi kendileriyle paylaşıyoruz, zaman zaman dönüşler oluyor. Tabii bu ihale edilecek, bu bir kamu projesidir. Bunu yap-işlet-devret yöntemiyle ya da dış kredili olarak yapma konusunda arayış içerisindeyiz” açıklaması yaptı. Turhan, projenin ihale tarihine ilişkin, “Mevcut yapıların Kanal İstanbul Projesi’ne uygun deplasmanının yapılmasıyla ilgili ihalelere 2019’un başında başlamayı düşünüyoruz. İnşaatının 2020’ye kalmaması lazım” dedi.

YENİ SLOT VERECEĞİZ

İstanbul Havalimanı’na gerek olup olmadığı yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine Turhan, Atatürk Havalimanı’nın şu anda limitleri zorlayarak hizmet verdiğini vurguladı. Turhan “Normalde uçakların arasında olması gereken mesafe 10 kilometreyse bunu, hava trafik kontrolörlerimiz azami dikkat göstererek 7-8 kilometreye düşürerek, bu iniş kalkışları dikkatli bir şekilde yürütüyorlar. Açılım sağladığımız, Afrika-Asya ülkeleri, slot istiyorlardı, uçuş izni veremiyorduk. Havalimanının pistlerini bakıma almaya kalktığınızda risk ve sıkıntılarla karşılaşıyordunuz. Ticari ilişkilerimizin geliştiği ülkelere de slot veremiyorduk. Şimdi bunu yapacağız” dedi.