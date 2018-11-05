 Kanal İstanbul’da ihale yakında

Turhan “Projenin yapım ve işletmesine yönelik finansal model çalışmaları ile yapım ihale şartnamelerinin hazırlanmasına devam ediyoruz. Yap-İşlet-Devret modeliyle bu projeyi gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. İstanbul’un marka değerini yükseltecek Kanal İstanbul Projesi içinde yapılacak lojistik merkez ile yat limanlarıyla İstanbul’un turizm ve ticaret potansiyelinin arttırılacağını vurgulayan Turhan, kente aynı zamanda çağdaş şehircilik uygulamalarıyla yeni yerleşim alanlarının kazandırılacağını söyledi. Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, bakanlığın yaptığı ve yapacağı yatırımları paylaştı.

METRO HATTI BİTİYOR

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattının 37.5 kilometre ve 9 istasyondan oluşacağını, hatta yüzde 23’lük fiziki gerçekleşmenin sağlandığını belirterek, “Bu projeyi, 2019 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi 27 kilometre ve 6 istasyondan ibaret. Bu kesimi de 2020’de tamamlamayı hedeflemekteyiz” dedi. Bakan Turhan, havacılıkta dünya ortalamasının 3 katına yakın büyümenin sürdürüldüğünün altını çizerek, 2023 vizyonu doğrultusunda havacılık sektöründeki faaliyetleri, uzay teknolojileri ayağını da kapsayacak şekilde genişlettiklerini söyledi. Havalimanı sayısını yüzde 115, terminal kapasitesini yüzde 486, uçuş yollarını yüzde 59, uçak sayısını yüzde 219, koltuk kapasitesini yüzde 254, kargo kapasitesini yüzde 550 arttırdıklarına işaret eden Turhan, bugün 7 merkezden 56 havalimanına uçmanın mümkün hale geldiğini bildirdi.