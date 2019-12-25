25.12.2019 02:04 - Güncelleme: 25.12.2019 02:04

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eylem planı kendi alanında dünyada 4. olma özelliği taşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan planın detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Bakan Kurum, Kanal İstanbul’un iki yakasına akıllı şehir kurulacağını, kurulacak şehrin nüfusunun ise 500 bini geçmeyeceğini açıkladı. Bakan Kurum Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda 26 ana, 14 alt olmak üzere 40 eylem belirlediklerini belirterek “Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır” dedi. Kurum eylem planının detaylarını şöyle paylaştı:

ŞEHRE ÖZGÜ AĞ

Şehirlerin acil ihtiyaçları öncelenecek, Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağı oluşturulacak. Örneğin Artvin’de öncelikli sorun, iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı yağışlara bağlı sel felaketi ise akıllı sistemlerle yağış miktarı anlık olarak takip edilecek. Elde edilecek sonuçlara göre de akıllı şebeke sistemleri kurulacak.

ŞEHİRLERE IQ TESTİ

Yapılacak IQ testleriyle şehirlerin olgunluk seviyeleri ölçülecek, il il Yaşanabilir Şehir Endeksi oluşturulacak. Düzenli ölçümlerle şehirleriin değişimleri izlenecek ve ihtiyaçları güncellenecek. Örneğin İstanbul’da atık toplama ve taşıma maliyeti 1 milyar liranın üzerinde. Akıllı atık sistemleriyle bu masraf açzaltılacak. Yıllık atık toplama ve taşıma maliyetlerinde yüzde 45 oranında tasarruf sağlanabilecek.

YENİ AKILLI ŞEHİRLER

Esenler’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla kurulan 60 bin konutluk akıllı şehir uygulamaları yaygınlaştırılacak. Esenler’de olduğu gibi tüm kentsel dönüşüm alanları da akıllı bölgeler olarak değerlendirilecek. Rezerv yapı alanlarında, akıllı şehir projeleri hem test edilecek hem de uygun olanları ‘bölge ölçeğinde’ hayata geçirilecek.

TOKİ PROJELERİ DE AKILLANIYOR

Konut sayısı yüksek olan TOKİ projeleri, akıllı şehir konseptine göre inşa edilecek. Kanal İstanbul’un iki yakasında kurulaca şehir akıllı mahalle, akıllı şehir konseptine göre dizayn edilecek. Kanal İstanbul projesiyle İstanbul’a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak örnek iki akıllı şehir yapılacak.

ŞEHİR PAZARI

Yerli ve milli akıllı şehir ürün ve hizmetleri ihraç edilecek. Bu amaçla 15-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’yle Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi düzenlenerek Türkiye’nin ilk akıllı şehir pazarı kurulacak. Pazar, belediyeleri, girişimcileri ve vatandaşları bir araya getirecek.

VERİ BANKASI

Kurulacak akıllı şehir mekanizmalarıyla hem hizmet bütünlüğü sağlanacak hem de ortak dil oluşturarak ulusal coğrafi veri standartları belirlenecek. Türkiye Akıllı Veri Bankası kurularak üretilen veriler yatırımcıların erişimine açık hale getirilacak.

AR-GE MERKEZİ

Ülkemizde 2023 yılına kadar 7 coğrafi bölgede akıllı şehir teknolojilerini üreten akıllı bölgeler ve Ar-Ge merkezleri kurulacak. Belediyeler ve girişimciler akıllı şehir dönüşümü noktasında finansal olarak desteklenecek. Akıllı Şehir alanında çalışan nitelikli insan kaynağı kapasitesi artırılacak. Akıllı şehir uzmanlığı teşvik edilecek.

100 bin konuta 4.5 katı başvuru Bakan Kurum TOKİ tarafından Türkiye genelinde yapılacak 100 bin sosyal konuta bugüne kadar 440 bin başvuru alındığını söyledi. 100 bin sosyal konut projesi için başvurular 15 Ocak’a kadar alınacak. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL. Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılıyor.