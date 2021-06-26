AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Hayalim' dediği asrın projesi Kanal İstanbul'da tarihi bir gün yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz.



- İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahip.



- Boğaz'dan 1930'lu yıllarda yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı.

- Gemi trafiği artarken geçen gemilerin uzunluğu da arttı. Bu gemilerin geçişi boğaz çevresi büyük risk.

- Boğaz'da hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor.



- Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz.



- Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor.



- Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor.

- Hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir.



- Marmaray'ın, Avrasya Tüneli'nin Osman Gazi Köprüsü'nün önünü kesmeye çalıştınız. Sizi dinleseydik bu eserler olmazdı.

- Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola böyle çıkılmıştır.

- Bak bu bir çeşme açılış töreni değil. Bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin bugün temelini atıyoruz.



- Boğaz'ın tarihi ve kültürel dokusunu güvenlik altına almak için de bu projeye ihtiyaç vardır.



- Mevcut güzergah 5 ayrı alternatif arasından bilimsel çalışmalara göre en makul ve verimli hat olarak seçildi.



-Proje ülkemizin dış ticaretine yeni bir soluk getirecek. Kanal İstanbul dünyanın en çevreci projelerinden olacak.

- Kanalın uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği, küsuratı söylemiyorum, 21 metre olarak belirlendi.

- Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

- Kanal İstanbul kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir. Türkiye'ye katkısı maliyetle kıyaslanamaz.

- Karadeniz çıkışının solundaki rekreasyon ve yenilenebilir enerji alanı da İstanbul'a ayrı bir değer katacak.

- Kanaldan geçecek gemi boyutları ve trafik kapasitesi Boğaz'daki mevcut trafiğin yüzde 99'unu karşılayacak şekilde tespit edildi.

- Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz.

- Türkiye, devletin ve milletin kasasından, kesesinden 5 kuruş çıkmadan kendi gelirleriyle finanse edilerek dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır.



- Projenin her aşamasında hukuk ve bilime uygun ilerledik.

- Milletimiz CHP kafasına kalsa ne bu yollara ne bu hizmetlere kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor.

- Kanal İstanbul'un her biri ayrı emek gerektiren tüm mühendislik ve ÇED çalışmalarının bilimin, tekniğin ışığında, hukukun izinde yürütüldüğünün altını çizmek istiyorum.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ YILDIRIM: DÜNYANIN İNCİSİ İSTANBUL'U EMNİYETE ALACAK

Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ""Bu proje Türkiye'nin sadece projesi değildir. Bu bölgenin projesidir. Dünyanın incisi İstanbul'u emniyete alacak önemli bir projedir. Dünya ticareti artmaya devam ediyor. Bölgemizde 25 trilyon dolarlık bir ticaret hacmmi var. Bu bölgede gelecek 5 yıl dahil 5 milyar tonluk yük artışı söz konusu. Boğazların boyutlarını büyütemeyeceğimize göre, içinde bulunduğu kaza riskini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu proje her yönüyle çok önemli bir projedir. Neden bugünlere kaldı diye soruluyor. Böylesine bir projeyi enine boyuna bilim adamları tartıştılar. 9 binden sayfa rapor hazırlandı. Bu proje Montrö'ye de asla düşmüyor. Ülkemiz için, milletimiz için, İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyorum. "" dedi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU TÖRENDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

"Yeni bir çağın kapısını açıyoruz."

"Simülasyonlarımıza göre, Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı'ndan 13 kat daha güvenli olacak"

"Köprümüz 45 kilometrelik Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy yolunun bir parçası olmakla birlikte Kanal İstanbul'un Sazlıdere kesiminin de geçişini sağlayacaktır"