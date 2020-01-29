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Ekonomi

Kangal Termik Santrali'nin bir ünitesinde üretim başladı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'geçiçi faaliyet belgesi' alan Termik Santralinin filtre takılan bir ünitesinde elektrik üretimine yeniden başlandı.

DHA29.01.2020  14:08 - Güncelleme: 29.01.2020  14:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'den geçen termik santral düzenlemesini veto etmesiyle, termik santraller için 1 Ocak 2020'ye kadar tanınan süre doldu. Filtre bulunmayan tesislerden Kangal Termik Santralinde de üretim durduruldu. Sürenin dolmasıyla Sivas'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen ve Kangal ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki termik santrale giderek denetlemede bulundu. Yapılan inceleme sonucu filtre takmadığı tespit edilen termik santrali mühürlendi. Termik santalde çalışan 600 işçiye ise izin verildi. Termik Santral yönetimi tarafından 3 üniteden oluşan santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, "geçici faaliyet belgesi" başvurusu yapıldı. Yapılan başvuru sonucunda belge düzenlendi ve filtre takılan bir ünitede elektrik üretimine yeniden başlandı. Santralin çalışmaya başlamasıyla da işçiler yeniden işbaşı yaptı. Diğer ünitelere de filtre takılması için sürecin devam ettiği öğrenildi.

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