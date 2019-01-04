Kanserojen gıdayı tespit için yerli kit geliştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yurt dışından getirilen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kitinin TÜBİTAK tarafından ‘AFLAMAM’ adıyla yerlileştirildiğini bildirdi.
Varank, zararlı mikotoksinlerin tespitinde kullanılan saflaştırma kolonlarının Türkiye’de üretildiğini belirterek, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde (MAM) ‘AFLAMAM’ adıyla yerlileştirilen ürünün ilk müşterisinin Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu kaydetti. TÜBİTAK’ın Tarım Bakanlığı ile protokol imzaladığına değinen Varank, AFLAMAM’ın üretiminde ve protokol aşamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sürece öncülük ettiğinin altını çizdi. Varank, protokolü Twitter hesabından da duyurdu. Bu aradabu kitlerden yıllık 500 bin adet tüketildiği öğrenildi.
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